George Russell logra la pole sprint del GP de Canadá

Tras conseguir la pole, Russell dejó claro que nunca perdió confianza en su nivel y destacó el trabajo realizado por Mercedes

George Russell respondió con autoridad en Montreal y se quedó con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá 2026, en una clasificación que confirmó el gran momento de Mercedes en el inicio de la temporada de Fórmula 1.

El piloto británico registró un tiempo de 1:12.965 en la SQ3 disputada en el Circuit Gilles-Villeneuve, suficiente para superar por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, quien continúa como líder del campeonato mundial.

Con ello, Mercedes firmó un contundente 1-2 en la clasificación sprint, reforzando la sensación de que actualmente posee el monoplaza más competitivo de la parrilla.

Russell responde tras semanas complicadas

La pole sprint llega en un momento importante para George Russell, quien necesitaba reaccionar luego de algunos fines de semana complicados, especialmente tras lo ocurrido en Miami, donde perdió terreno frente a Antonelli dentro de la batalla interna del equipo alemán.

Tras conseguir la pole, Russell dejó claro que nunca perdió confianza en su nivel y destacó el trabajo realizado por Mercedes con las nuevas evoluciones técnicas implementadas para el fin de semana en Montreal.

“Nunca dudé de mí mismo”, declaró el británico tras la clasificación.

El piloto también elogió las características del circuito canadiense, señalando que Montreal representa uno de los trazados más exigentes y veloces del calendario.

Mercedes domina con nuevas mejoras técnicas

El rendimiento mostrado por Mercedes en Canadá llamó la atención del paddock debido a las actualizaciones aerodinámicas y mecánicas que el equipo introdujo para esta fecha.

Las mejoras incluyeron ajustes de suspensión, nuevas piezas de carga aerodinámica y cambios de configuración que parecieron funcionar desde las primeras sesiones del viernes.

Durante las prácticas y clasificación sprint, los Mercedes mostraron un ritmo sólido tanto en tandas rápidas como en simulaciones largas, dejando atrás a rivales como McLaren, Ferrari y Red Bull.

Kimi Antonelli mantiene su gran temporada

Aunque no logró quedarse con la pole, el joven italiano Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué se ha convertido en la gran revelación de la temporada 2026.

El piloto de apenas 19 años quedó segundo y continúa liderando el campeonato tras ganar las últimas tres carreras del calendario.

La batalla interna entre Antonelli y Russell comienza a convertirse en una de las historias más atractivas de la Fórmula 1 esta temporada, especialmente ahora que Mercedes volvió a colocarse como referencia de la categoría.

McLaren se mantiene cerca; Red Bull y Ferrari sufren

La segunda fila quedó en manos de McLaren, con Lando Norris en la tercera posición y Oscar Piastri en la cuarta.

Ambos pilotos reconocieron que el ritmo mostrado por Mercedes a una vuelta fue superior durante toda la sesión.

Por su parte, Lewis Hamilton y Charles Leclerc clasificaron quinto y sexto con Ferrari, mientras que Max Verstappen apenas pudo ubicarse séptimo con Red Bull.

El resultado volvió a encender cuestionamientos sobre el rendimiento actual de la escudería austriaca, que no ha mostrado la misma contundencia de temporadas anteriores.