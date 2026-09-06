George Russell de Mercedes domina último libre de Monza

El piloto de Mercedes marcó el mejor tiempo antes de la clasificación del GP de Italia; Checo Pérez terminó en el puesto 21

George Russell puso a Mercedes al frente en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Italia, al registrar el mejor tiempo en el circuito de Monza antes de la sesión de clasificación.

El británico completó su vuelta más rápida en 1 minuto, 22 segundos y 219 milésimas, después de 14 giros al trazado italiano. Lewis Hamilton, de Ferrari, quedó segundo a 226 milésimas, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, ocupó la tercera posición a 350 milésimas.

Mercedes toma ventaja antes de la clasificación

Andrea Kimi Antonelli, compañero de Russell en Mercedes y líder del Mundial, terminó cuarto, a 361 milésimas del primer puesto. Sin embargo, el italiano enfrentará una penalización en la carrera del domingo y partirá desde el fondo de la parrilla debido a que superó el límite permitido de cambios de unidad de potencia.

Lando Norris, actual campeón mundial, colocó a McLaren en la quinta posición, a cuatro décimas de Russell. Charles Leclerc, el otro piloto de Ferrari, finalizó sexto, a 489 milésimas del líder.

Sainz y Alonso, fuera de los primeros puestos

Los españoles tuvieron una jornada complicada. Carlos Sainz terminó decimosexto con Williams, a 1.656 segundos de Russell, mientras que Fernando Alonso fue decimonoveno con Aston Martin, a 2.7 segundos del mejor registro.

Sainz, además, quedó bajo investigación por posibles irregularidades durante un periodo de banderas amarillas.

Colapinto supera a Pérez

Franco Colapinto consiguió el décimo mejor tiempo con Alpine después de completar 23 vueltas. El argentino quedó a 882 milésimas de Russell.

El mexicano Sergio Pérez, por su parte, terminó vigésimo primero con Cadillac. En su mejor intento, tras 20 vueltas, quedó a 2.812 segundos del tiempo de referencia.

La sesión estuvo marcada por el uso de rebufos, un factor que podría resultar determinante durante la clasificación debido a las características del circuito italiano.

La clasificación del Gran Premio de Italia está programada para las 16:00 horas locales, mientras que la carrera se disputará este domingo en el legendario trazado de Monza.