George Russell anuncia su compromiso con Carmen Montero

George Russell, piloto de Mercedes en la Fórmula 1, anunció su compromiso con su pareja de varios años, Carmen Montero Mundt, después de proponerle matrimonio durante una cena íntima frente al mar.

El británico compartió la noticia a través de una publicación conjunta en redes sociales, acompañada únicamente por un emoji de anillo y un corazón blanco. En pocos minutos, la publicación acumuló más de 533 mil "me gusta".

En la fotografía principal, Russell aparece besando en la mejilla a Montero Mundt, quien sonríe hacia la cámara mientras muestra su mano izquierda con un anillo de compromiso de diamantes.

Una propuesta a la luz de las velas

Las imágenes compartidas por la pareja muestran un escenario íntimo y elegante frente al mar. La propuesta habría ocurrido durante una cena iluminada por velas, con una decoración que incluía una terraza de piedra y palmeras al fondo.

Ambos optaron por vestir de blanco para la ocasión. Russell lució una camisa de manga corta con cuello, mientras que Montero Mundt llevó una blusa sin mangas con detalles florales.

La publicación generó una rápida reacción entre seguidores, compañeros y miembros del paddock de la Fórmula 1, quienes llenaron los comentarios con felicitaciones y mensajes de celebración.

Más de cinco años juntos

Russell y Montero Mundt comenzaron su relación a principios de 2020, después de ser presentados por un amigo en común. Desde entonces, ella se convirtió en una presencia frecuente durante los fines de semana de Fórmula 1 y suele acompañar al piloto en distintos Grandes Premios.

La pareja celebró su aniversario en febrero de 2025 y, antes del anuncio oficial, ya existían señales de que el matrimonio estaba entre sus planes.

En junio de 2026, Russell habló sobre su relación con The Times y reconoció que Carmen le proporciona estabilidad y le permite desconectarse de las exigencias de las carreras.

“Carmen me aporta estabilidad en lo que respecta a las carreras y también una forma de desconectar”, declaró entonces.

El piloto también había adelantado que consideraba a Montero Mundt como su futuro y que esperaba casarse con ella, aunque sin establecer una fecha concreta.

¿Quién es Carmen Montero Mundt?

Montero Mundt es originaria de España y se mudó al Reino Unido a los 18 años para continuar sus estudios. Posteriormente obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad de Westminster.

La ahora prometida de Russell trabaja en el sector financiero y recientemente lanzó su propia marca de cuidado de la piel, Barriers.

Las felicitaciones no tardaron en llegar después de que Russell hiciera público el compromiso.

Su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, fue uno de los primeros en reaccionar: “¡Enhorabuena a los dos!”.

También enviaron mensajes de felicitación Pierre Gasly, el equipo Mercedes, Williams, la cuenta oficial de Fórmula 1 y Lily Muni, prometida del piloto Alex Albon.

Los seguidores también celebraron la noticia con mensajes y emojis, mientras que incluso la cuenta oficial de WhatsApp, patrocinador de Mercedes, se sumó a las felicitaciones.

Russell compite actualmente con Mercedes en la temporada 2026 de Fórmula 1, por lo que la organización de la boda tendrá que tomar en cuenta el exigente calendario de carreras.

Después de años de relación y tras haber adelantado que el matrimonio formaba parte de sus planes, el piloto finalmente confirmó su compromiso con Montero Mundt, dando paso a una nueva etapa fuera de los circuitos.