Gemelas Cueva consiguen el oro en Panamericanos Junior 2025

Con apenas 14 años, las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva Lobato hicieron historia al conquistar la medalla de oro en el trampolín sincronizado de tres metros durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Las hermanas jaliscienses deslumbraron con una puntuación de 289.32 puntos, imponiéndose sobre las duplas de Estados Unidos, conformada por Sophia Verzyl y Anna Kwong (274.50), y de Brasil, integrada por Maria Postiglione y Heloa Almeida (222.36).

La competencia tuvo lugar en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, donde las mexicanas demostraron una sincronía impecable y una ejecución técnica que cautivó tanto al jurado como al público asistente. Su precisión, control en el aire y madurez emocional destacaron entre una competencia de alto nivel.

México suma su decimotercer oro

Este triunfo representa la decimotercera medalla de oro para la delegación mexicana en la justa continental, afianzando su presencia en el Top 5 del medallero general, detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile.

Además del valor deportivo, esta victoria consolida a Mía y Lía como referentes emergentes en la nueva generación de clavadistas mexicanos.

Su desempeño las perfila como firmes candidatas para integrar la selección nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde podrían hacer historia como las primeras gemelas mexicanas en competir en la disciplina de clavados a nivel olímpico.