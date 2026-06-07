Gary Russell y Pitbull Cruz negocian pelea para septiembre

La pelea tendría como principal atractivo el campeonato superligero de la AMB, actualmente en poder de Gary Antuanne Russell

Isaac “Pitbull” Cruz podría tener una nueva oportunidad mundialista en la división superligera, luego de que avanzaran las negociaciones para enfrentar a Gary Antuanne Russell, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras.

El combate todavía no ha sido anunciado de manera oficial, pero las conversaciones apuntan a que la pelea podría realizarse en Las Vegas, con fechas tentativas para finales de agosto o inicios de septiembre.

De concretarse, el mexicano volvería a disputar un cinturón mundial en una división donde busca recuperar protagonismo después de haber sido campeón y mantenerse entre los nombres más atractivos para la afición.

Russell expondría su campeonato superligero

La pelea tendría como principal atractivo el campeonato superligero de la AMB, actualmente en poder de Gary Antuanne Russell.

El estadounidense llega como uno de los peleadores más fuertes de la categoría, con un récord de 19 victorias, una derrota y 17 nocauts, además de una pegada que lo ha convertido en un rival de alto riesgo para cualquier contendiente.

Russell viene de defender con éxito su cinturón ante Andy Hiraoka, resultado que fortaleció su posición dentro de las 140 libras y lo colocó en ruta hacia una pelea de mayor impacto mediático.

Pitbull Cruz busca volver a la cima

Para Pitbull Cruz, el combate representa una oportunidad clave para regresar a la élite mundial. El capitalino, con marca de 28 victorias, tres derrotas, dos empates y 18 nocauts, ya sabe lo que es conquistar un título en la división.

El mexicano fue campeón mundial de la AMB en 2024, pero perdió el cinturón ante José Valenzuela. Desde entonces, ha buscado una pelea que le permita recuperar terreno en una categoría cargada de nombres importantes.

Su reciente empate mayoritario ante Lamont Roach Jr. mantuvo su nombre vigente en la conversación, aunque una victoria sobre Russell lo colocaría nuevamente como campeón mundial y lo acercaría a peleas de mayor proyección.

Choque de estilos promete una pelea intensa

El posible duelo genera expectativa por el contraste entre ambos boxeadores. Russell es un zurdo con velocidad, alcance y precisión, capaz de controlar la distancia y castigar con combinaciones rápidas.

Cruz, en cambio, basa gran parte de su éxito en la presión constante, el golpeo al cuerpo y la pelea en corto, características que suelen obligar a sus rivales a intercambiar desde los primeros rounds.

Ese cruce de estilos podría convertir el combate en una de las peleas más atractivas del calendario, especialmente por la posibilidad de ver al mexicano intentando romper la distancia de un campeón fuerte y explosivo.

El ganador quedaría cerca de grandes peleas

La división superligera atraviesa un momento de alta competencia, con nombres como Devin Haney, Ryan García, Teófimo López y Subriel Matías dentro del panorama internacional.

Por ello, el ganador entre Russell y Cruz quedaría en una posición importante para buscar combates de unificación o peleas de mayor cartel en los próximos meses.

Para Pitbull, vencer a Russell significaría recuperar un campeonato mundial y relanzar su carrera en las 140 libras. Para el estadounidense, derrotar a uno de los mexicanos más populares del momento sería una defensa de alto impacto y una confirmación de su lugar entre los mejores de la categoría.

Aunque las pláticas se encuentran avanzadas, la pelea todavía está pendiente de confirmación oficial. Las fechas que han tomado fuerza son el 22 de agosto o el 5 de septiembre, ambas con Las Vegas como sede probable.

Mientras se define el acuerdo, el posible enfrentamiento ya genera expectativa por tratarse de una pelea de campeonato mundial, con un mexicano buscando recuperar la corona y un campeón dispuesto a defender su lugar en una de las divisiones más competitivas del boxeo actual.