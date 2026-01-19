Gary O’Neil debuta con triunfo en Estrasburgo

Gary O’Neil tuvo un estreno exitoso en la Ligue 1 al frente del Estrasburgo, tras vencer 2-1 al Metz en el derbi regional disputado este domingo.

El estratega inglés ya había iniciado su etapa con una cómoda victoria en Copa de Francia ante un club de cuarta división, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del torneo.

Rompen racha negativa en la liga

Estrasburgo acumulaba cinco partidos sin ganar en el campeonato local, por lo que el triunfo representó un impulso anímico importante y permitió al equipo escalar al séptimo lugar de la tabla.

Por su parte, Metz se mantiene en el fondo de la clasificación, con apenas 12 puntos en 18 jornadas.

Diego Moreira abrió el marcador para los locales al minuto 12. La respuesta del Estrasburgo llegó con el empate de Gauthier Hein, quien convirtió un penal al 24.

Antes del descanso, Martial Godo marcó el tanto definitivo que selló la victoria del conjunto dirigido por O’Neil.

Protestas en la grada

La salida del anterior técnico, Liam Rosenior, generó inconformidad entre la afición, que cuestiona el modelo de multipropiedad del club, perteneciente desde 2023 al consorcio BlueCo, dueño del Chelsea.

Durante el partido, algunos seguidores desplegaron pancartas en contra de la directiva encabezada por Marc Keller.

En otros resultados, Lens sumó su décima victoria consecutiva al vencer 1-0 al Auxerre y se mantiene como líder, un punto por encima del Paris Saint-Germain, que goleó 3-0 al Lille.

El Olympique de Marsella, tercero en la clasificación, superó 5-2 al Angers previo a su compromiso de Liga de Campeones frente al Liverpool.