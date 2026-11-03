Gardner Minshew toma titularidad de Arizona tras vencer a Dallas

LaFleur destacó la rapidez con la que Minshew soltó el balón, su precisión y la forma en que encontró espacio dentro de la bolsa de protección

Gardner Minshew pasó de la banca a la titularidad en un fin de semana. Mike LaFleur, entrenador de los Arizona Cardinals, anunció el lunes 2 de noviembre que el veterano será su quarterback titular tras dirigir la remontada del domingo ante los Dallas Cowboys, a quienes Arizona venció 33-30 en tiempo extra.

Su primera titularidad con los Cardinals será el domingo 8 de noviembre, cuando Arizona visite a los Seattle Seahawks en el Lumen Field por la Semana 9 de la NFL. El partido está programado para las 15:25 horas del centro de México.

Cuatro series de touchdown cambiaron el juego ante Dallas

Minshew relevó a Jacoby Brissett en el tercer cuarto, con Arizona abajo 17-3. En su primera aparición de la temporada completó 17 de 23 pases para 188 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. Los Cardinals anotaron en cuatro series ofensivas consecutivas con él al mando.

Con seis segundos por jugar, Minshew encontró a Michael Wilson con un pase de 13 yardas para empatar el marcador. Chad Ryland falló el punto extra, pero en el tiempo extra convirtió un gol de campo de 42 yardas que le dio a Arizona su tercera victoria de la temporada.

LaFleur destacó la rapidez con la que Minshew soltó el balón, su precisión y la forma en que encontró espacio dentro de la bolsa de protección. También asumió su parte de responsabilidad por los problemas de la ofensiva y señaló que el equipo necesitaba el impulso que recibió con el cambio.

Carson Beck será suplente y Brissett queda como opción de emergencia

Para el duelo en Seattle, el novato Carson Beck será el suplente directo de Minshew y Brissett quedará como tercer quarterback de emergencia. El hasta entonces titular completó 10 de 23 pases para 117 yardas y una intercepción antes de salir del partido ante Dallas.

Minshew, de 30 años, firmó con Arizona por un año y 5.75 millones de dólares durante la temporada baja. Fue seleccionado al Pro Bowl con los Indianapolis Colts en la campaña de 2023 y registra 17 victorias y 30 derrotas como titular en la NFL.

Los Cardinals llegan con marca de 3-5 a su segundo cruce de la temporada contra Seattle. En el primero, disputado en la Semana 2, los Seahawks se impusieron 31-7 en Arizona.