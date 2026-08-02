Gardner-Johnson sale lesionado en práctica de Bills

El safety C.J. Gardner-Johnson abandonó el entrenamiento de Buffalo tras sufrir una lesión en la pierna derecha durante una jugada defensiva

El safety de los Bills de Buffalo, C.J. Gardner-Johnson, encendió las alarmas durante la práctica del equipo al sufrir una lesión en la pierna derecha que lo obligó a abandonar el campo con ayuda del personal médico.

El jugador fue atendido durante varios minutos después del incidente y posteriormente fue escoltado hasta la carpa médica para una evaluación, aunque la franquicia todavía no ha proporcionado un diagnóstico oficial sobre la gravedad de la lesión.

La lesión ocurrió durante una jugada de pase

Gardner-Johnson sufrió el problema físico aproximadamente una hora después de iniciado el entrenamiento, mientras participaba en un ejercicio del equipo en el que defendía una jugada aérea.

La acción aparentó ser una lesión sin contacto, ya que el jugador cayó sobre ambas rodillas una vez que terminó la jugada y permaneció tendido en el terreno durante algunos minutos.

Posteriormente, el safety mostró dificultades para apoyar la pierna derecha y necesitó la asistencia de dos integrantes del cuerpo de los Bills para retirarse del campo mientras caminaba con evidente molestia.

Buffalo esperaba contar con su experiencia

Gardner-Johnson llegó a los Bills durante la temporada baja como agente libre, con la intención de competir por un puesto como titular dentro de la secundaria del equipo.

El jugador cuenta con experiencia previa en la NFL y era considerado una incorporación importante para fortalecer la defensiva de Buffalo de cara a la nueva temporada.

Hasta el momento, los Bills no han dado a conocer detalles sobre la lesión ni han informado cuánto tiempo podría estar fuera de actividad Gardner-Johnson.

La organización espera realizar más evaluaciones médicas antes de determinar el diagnóstico y el posible impacto que tendrá la lesión en la preparación del jugador.