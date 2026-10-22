Garantiza NFL que Steelers-Saints se jugará el domingo en París

Pese a los graves disturbios que se han producido en los últimos días en París, la NFL no se ha planteado suspender el duelo programado en el Stade de France

La NFL confirmó que el partido entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, programado para este domingo en el Stade de France, se disputará conforme a lo previsto, pese a la inquietud generada por los recientes episodios de disturbios y protestas registrados en la capital francesa.

El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly, aseguró que la organización mantiene plena confianza en los planes operativos y de seguridad establecidos para el encuentro, que marcará el primer partido oficial de temporada regular de la NFL celebrado en Francia.

“No hubo ningún momento en que el partido estuviera en peligro de no jugarse”, afirmó O'Reilly durante la reunión de propietarios de la liga.

Destacó que la NFL trabaja en coordinación con autoridades locales y nacionales francesas, además del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El directivo explicó que la liga ha reforzado las medidas de seguridad ante el contexto actual en París y señaló que funcionarios de la NFL, incluida la vicepresidenta sénior de seguridad, Cathy Lanier, se encuentran en territorio francés supervisando los preparativos.

“No hay nada más importante para nosotros que la seguridad de los equipos, los aficionados y todas las personas involucradas en este juego”, puntualizó.

O'Reilly agregó que la celebración de otros eventos internacionales de gran magnitud en la ciudad, como el partido de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Barcelona, respalda la confianza de la NFL para mantener su estreno en Francia sin modificaciones.

Asimismo, señaló que la liga cuenta con planes de contingencia para todos sus partidos, pero subrayó que en este caso nunca fue necesario contemplar seriamente un cambio de sede o una postergación.

Los Saints ya se encuentran en Francia realizando actividades previas al encuentro, mientras que los Steelers viajarán más cerca de la fecha del compromiso. La NFL también informó que la vigilancia será reforzada durante toda la semana como medida preventiva adicional.

El duelo entre Pittsburgh y Nueva Orleans está programado para el domingo y representará un nuevo paso en la estrategia de expansión internacional de la NFL, que continúa incrementando su presencia fuera de Estados Unidos.