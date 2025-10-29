¡Garantía de acción! Clásico Regio suma 28 goles en 10 juegos

Para sorpresa de nadie, el jugador que más veces festejó durante estos 10 encuentros fue André-Pierre Gignac, quien hizo cuatro goles

Hace algunos años el Clásico Regio estaba encasillado como un partido "aburrido" para el fútbol mexicano, pues ambos equipos parecían jugar a "no perder", sin embargo, esta tendencia ha cambiado, pues este duelo ha tomado una gran relevancia por sus emociones dentro de la cancha.

Durante los últimos 10 encuentros se anotaron 28 goles, es decir, prácticamente tres goles por partido, lo que nuevamente despertó el interés nacional por ver este encuentro. Además, desde hace más de tres años un partido no termina sin anotaciones.

Dentro de todo este periodo de tiempo hubo partidos de Liguilla y una eliminatoria en Leagues Cup, las cuales dejaron momentos que ya son parte de la historia del Clásico, como el cabezazo de Córdova en el BBVA, el gol de Cortizo para avanzar a Semifinales o el doblete de Íker Fimbres hace un año.

Semana de clasico regio, y la inícianos con esta charla que tuvimos con MARCO FARFÁN 💪🏻



Lo que dijo de Canales el lateral de Tigres 😱⚠️‼️ pic.twitter.com/FixnSJtzY7 — AlecsAguir El Regio Aguirre (@AlecsAguir) October 27, 2025

Para sorpresa de nadie, el jugador que más veces festejó durante estos 10 encuentros fue André-Pierre Gignac, quien hizo cuatro goles; le siguen Sergio Canales y Sebastián Córdova con tres. Donde también hay empate es en el balance de tantos, pues cada equipo hizo 14.

Una edición que promete mucho

Es claro que el Clásico Regio 141 ilusiona a todos, pues ambos equipos luchan por el primer lugar de la tabla y, como tal, ambos están entre los que más goles hicieron en el torneo.

Tigres llegará con 31 goles a favor y Rayados hará lo propio con 30, por lo que es casi un hecho que quienes asistan al "Gigante de Acero" deberán ir preparados para gritar un gol.