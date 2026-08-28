Ganan Olmecas 8-1 a Oaxaca y llevan serie al séptimo partido

Los Olmecas de Tabasco derrotaron 8-1 a los Guerreros de Oaxaca para empatar 3-3 la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol

Los Olmecas de Tabasco respondieron en casa y llevaron al límite su serie ante los Guerreros de Oaxaca.

La novena tabasqueña se impuso 8-1 en el Parque Centenario 27 de Febrero, igualó 3-3 el enfrentamiento y dejó todo listo para un séptimo juego por el pase a la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.

El partido comenzó a inclinarse desde el primer episodio. Seth Beer conectó un doblete productor para inaugurar la pizarra y, prácticamente de inmediato, Agustín Ruiz pegó cuadrangular para ampliar la ventaja.

El daño fue suficiente para que el abridor de Oaxaca, el dominicano Radhamés Liz, abandonara el encuentro antes de completar la primera entrada.

¡GANAMOS Y MAÑANA VAMOS POR TODO EN EL CENTENARIO! 🗿🔥#SiempreOlmecas pic.twitter.com/e8dlVrDnYN — Olmecas Tabasco (@OlmecasTabasco) August 27, 2026 Ronnie Williams apagó la reacción de Oaxaca Los Guerreros intentaron reaccionar en el tercer inning con un cuadrangular de Luis Barrera, que acercó momentáneamente a Oaxaca en la pizarra. La respuesta, sin embargo, no llegó. El pitcheo de Tabasco frenó cualquier intento de remontada y mantuvo bajo control a la ofensiva visitante. Ronnie Williams encabezó la labor desde el montículo y se apuntó la victoria después de trabajar seis entradas. Del otro lado, Radhamés Liz cargó con la derrota. Olmecas terminó de sentenciar el encuentro en la parte final En el séptimo episodio, imparables productores de Oscar González, Seth Beer y Calvin Estrada ampliaron la diferencia hasta el 6-1. Un inning después, González volvió a aparecer con un extrabase que impulsó carreras y estableció la pizarra definitiva de 8-1. Con la victoria, Tabasco evitó la eliminación y obligó a disputar el séptimo partido este jueves en el mismo Parque Centenario 27 de Febrero. El ganador tendrá como siguiente rival a los Pericos de Puebla. Pericos elimina al campeón Diablos En la otra serie de la Zona Sur, los Pericos de Puebla dieron la sorpresa al vencer 3-0 a los Diablos Rojos del México. La novena poblana cerró la serie y eliminó al vigente bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol, por lo que ya espera al ganador del duelo entre Olmecas y Guerreros para conocer a su rival en la siguiente ronda.