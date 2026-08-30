Ganan Maya Joint y Yifan Xu el dobles del Abierto GNP 2026

La tenista veterana Yifan Xu llegó a 15 coronas de dobles en su carrera tras asegurar el triunfo en una hora y 15 minutos de juego.

La pareja conformada por la australiana Maya Joint y la china Yifan Xu conquistó el título de dobles del Abierto GNP Seguros 2026 tras vencer en la final a la británica Maia Lumsden y a la rusa Maria Kozyreva por parciales de 6-2, 4-6 y 10-5 en el match tie-break.

El partido, que tuvo una duración de una hora y 15 minutos, arrancó con un dominio contundente de la dupla ganadora al adjudicarse con solvencia el primer parcial.

Sin embargo, Lumsden y Kozyreva reaccionaron en el segundo set para equilibrar las acciones y llevarse el parcial por 6-4, forzando la definición en la muerte súbita. En la instancia decisiva, Joint y Xu mantuvieron el temple desde los primeros puntos para asegurar la victoria con un claro 10-5.

Con este triunfo, Joint sumó el tercer título de dobles en su carrera profesional, mientras que la veterana jugadora china Yifan Xu alcanzó las 15 coronas en esta modalidad, sellando así el cierre de la competencia de dobles en el torneo regiomontano.