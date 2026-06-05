Ganan, gustan y golean: México vence 5-1 a Serbia en Toluca

El cuadro dirigido por Javier Aguirre se impuso gracias a tantos de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, además de dos autogoles de los serbios

Una cosa esa segura, México llegará encendido a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Selección Mexicana cerró su preparación rumbo justa mundialista con una contundente victoria de 5-1 sobre Serbia, en un partido amistoso disputado este jueves, a tan solo siete días de enfrentar a Sudáfrica en el duelo inaugural del torneo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso gracias a las anotaciones de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, además de dos autogoles de Stefan Bukinac y Adem Avdic.

El único tanto serbio fue obra de Petar Stanic.

Serbia sorprendió, pero el Tri reaccionó

Desde el arranque del encuentro, México dominó la posesión y generó las oportunidades más claras, aunque la falta de contundencia volvió a aparecer. Brian Gutiérrez, Julián Quiñones y Raúl Jiménez desperdiciaron opciones importantes frente al arquero Filip Stankovic, quien evitó en varias ocasiones la caída de su marco.

Sin embargo, fueron los europeos quienes abrieron el marcador al minuto 19. Un error defensivo entre Jesús Gallardo y Johan Vásquez permitió que Petar Stanic recuperara el balón y definiera con un disparo cruzado para colocar el 0-1.

El Tricolor mantuvo la presión y encontró el empate al minuto 34, cuando Johan Vásquez conectó de cabeza un servicio al área para igualar el encuentro.

Antes del descanso, Serbia cometió un grave error defensivo. Stefan Bukinac intentó despejar un balón, pero terminó enviándolo a su propia portería para darle la ventaja 2-1 al equipo mexicano.

Raúl Jiménez y Luis Chávez sellan la goleada

En la segunda mitad, el técnico serbio Veljko Paunovic, con pasado en el futbol mexicano al dirigir a Guadalajara y Tigres, realizó varias modificaciones para intentar equilibrar el partido.

Los visitantes generaron un par de aproximaciones peligrosas, pero al minuto 57 apareció Raúl Jiménez para ampliar la ventaja. El delantero aprovechó un rebote tras un disparo de Julián Quiñones que se estrelló en el poste y empujó el balón al fondo de la red.

Con el paso de los minutos y las múltiples sustituciones, el ritmo del encuentro disminuyó, aunque México todavía encontraría dos anotaciones más. Adem Avdic marcó en propia puerta al minuto 72 y Luis Chávez cerró la cuenta con un potente disparo de zurda al minuto 90.

Listo para el debut mundialista

Este compromiso representó la última prueba para la Selección Mexicana antes de su presentación en la Copa Mundial 2026, donde enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el partido inaugural.

Con esta goleada, el Tricolor llega con buenas sensaciones y confianza renovada para encarar el máximo torneo del futbol internacional frente a su afición.