Ganan Auténticos Tigres en la capital y se ponen 2-0

La escuadra regia aseguró el triunfo con dos anotaciones por tierra y dos por aire para mantener su paso perfecto de temporada.

Con un desempeño contundente y un ataque balanceado, los Auténticos Tigres se impusieron la noche de este viernes por marcador de 31-14 ante los Borregos Ciudad de México en la capital del país.

La escuadra visitante cimentó su victoria a través de una ejecución equilibrada, registrando dos anotaciones por la vía terrestre y dos más por aire. El mariscal de campo Mirko Martos lideró el ataque aéreo al conectar pases de anotación con los receptores Aldo Herrera y Cristian Espinosa. Por su parte, la ofensiva terrestre selló el dominio en las diagonales por conducto de los corredores Ángel Alvarado y Jorge Chaib. El pateador novato Fernando Álvarez completó la producción ofensiva al hacer efectivo un gol de campo y acertar los cuatro intentos de punto extra.

En el apartado defensivo, los Auténticos Tigres limitaron el desempeño del quarterback local, Jorge Emilio González, y marcaron la pauta del encuentro al detener en dos ocasiones consecutivas el avance del rival en cuarta oportunidad dentro de la zona roja.

Con este triunfo, el conjunto regiomontano sostiene un récord de dos victorias sin derrota (2-0). Los Auténticos Tigres tendrán semana de descanso antes de volver a la actividad como locales frente a los Borregos del Campus Estado de México (CEM).