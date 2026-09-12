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Ganan Auténticos Tigres en la capital y se ponen 2-0

Por: Fernanda Izaguirre

11 Septiembre 2026, 21:32

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La escuadra regia aseguró el triunfo con dos anotaciones por tierra y dos por aire para mantener su paso perfecto de temporada.

Ganan Auténticos Tigres en la capital y se ponen 2-0

Con un desempeño contundente y un ataque balanceado, los Auténticos Tigres se impusieron la noche de este viernes por marcador de 31-14 ante los Borregos Ciudad de México en la capital del país.

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La escuadra visitante cimentó su victoria a través de una ejecución equilibrada, registrando dos anotaciones por la vía terrestre y dos más por aire. El mariscal de campo Mirko Martos lideró el ataque aéreo al conectar pases de anotación con los receptores Aldo Herrera y Cristian Espinosa. Por su parte, la ofensiva terrestre selló el dominio en las diagonales por conducto de los corredores Ángel Alvarado y Jorge Chaib. El pateador novato Fernando Álvarez completó la producción ofensiva al hacer efectivo un gol de campo y acertar los cuatro intentos de punto extra.

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En el apartado defensivo, los Auténticos Tigres limitaron el desempeño del quarterback local, Jorge Emilio González, y marcaron la pauta del encuentro al detener en dos ocasiones consecutivas el avance del rival en cuarta oportunidad dentro de la zona roja.

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Con este triunfo, el conjunto regiomontano sostiene un récord de dos victorias sin derrota (2-0). Los Auténticos Tigres tendrán semana de descanso antes de volver a la actividad como locales frente a los Borregos del Campus Estado de México (CEM).

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