Gana Waterpolo femenil oro y clasifica a Centroamericanos 2026

Desde sus primeros partidos, México mostró una diferencia clara frente a sus rivales, con marcadores amplios que marcaron el ritmo de la competencia.

La selección mexicana femenil de waterpolo consiguió la medalla de oro en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras firmar una actuación invicta que confirmó su dominio en la región.

El equipo nacional se impuso en la competencia disputada en Cali, Colombia, donde mostró superioridad desde la fase inicial hasta la final, asegurando su lugar en la justa regional que se celebrará en Santo Domingo.

¿Cómo logró México el oro en waterpolo?

El conjunto mexicano mantuvo un paso perfecto durante todo el torneo, con victorias contundentes que reflejaron su nivel competitivo. En el partido por la medalla de oro, el equipo derrotó 11-9 a Puerto Rico, resultado que selló el campeonato.

El desempeño colectivo fue clave, con un ataque efectivo y una defensa sólida que permitió mantener la ventaja en los momentos decisivos del encuentro.

Dominio desde la fase inicial del torneo

Desde sus primeros partidos, México mostró una diferencia clara frente a sus rivales, con marcadores amplios que marcaron el ritmo de la competencia. Entre los resultados más destacados se encuentran triunfos abultados ante selecciones como Trinidad y Tobago y Costa Rica.

Esta consistencia permitió al equipo avanzar con seguridad hasta la final, donde confirmó su superioridad y cerró su participación sin derrotas.

¿Quiénes destacaron en la selección mexicana?

A nivel individual, Maritza Ochoa fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del torneo gracias a su aporte ofensivo y liderazgo dentro del agua. Por su parte, Alicia Fregoso recibió el reconocimiento como la mejor portera.

Ambas jugadoras fueron determinantes en el camino invicto del equipo, contribuyendo tanto en momentos clave como en la regularidad del rendimiento colectivo.

Clasificación a Santo Domingo 2026

Con este resultado, la selección mexicana aseguró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se llevarán a cabo en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

La clasificación representa un paso importante dentro del proceso competitivo del equipo, que buscará consolidar su crecimiento en el escenario regional.