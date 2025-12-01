Gana Verstappen en Qatar y el título se define en Abu Dabi

El cierre del Mundial de Fórmula 1 está al límite, con diferencias mínimas. Descubre cómo llegan los contendientes a la última carrera.

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 entra en su capítulo más intenso. Luego de semanas marcadas por estrategias cambiantes, podios inesperados y errores mínimos que han costado posiciones clave, el Gran Premio de Qatar volvió a sacudir la tabla general. En medio de esa tensión, Max Verstappen firmó una actuación casi perfecta que cambió el panorama rumbo a la definición del título en Abu Dabi.

Max Verstappen impone su ritmo en el Gran Premio de Qatar

Max Verstappen mantuvo un ritmo impecable en la recta final del Gran Premio de Qatar para llevarse la victoria y los 25 puntos en disputa, resultado que dejó al Campeonato de Pilotos al rojo vivo. Desde la arrancada, el neerlandés mostró solidez y control en un circuito donde cada curva exigía máxima concentración.

La carrera comenzó con una gran largada para Verstappen y Oscar Piastri. El neerlandés logró superar a Lando Norris en las primeras vueltas, mientras que el australiano defendió la punta en los primeros compases, generando un duelo que aumentó la tensión y marcó el ritmo del pelotón.

Choque temprano y safety car cambian la estrategia

Antes de llegar a la vuelta 10, la competencia tuvo su primer momento crítico: un contacto entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly dejó al piloto francés fuera de acción, luego de perder un neumático y quedar atrapado en la grava. El incidente provocó la entrada del safety car, un punto de quiebre en la carrera.

Durante ese periodo, Verstappen decidió entrar a pits, mientras los McLaren permanecieron en pista, una elección estratégica que terminaría marcando la diferencia. A partir de ahí, la batalla entre Verstappen, Piastri y Norris comenzó a definir no solo la carrera, sino el rumbo del campeonato.

🚨| ASÍ FUE LA COLISIÓN ENTRE GASLY Y HULKENBERG



Hulkenberg afuera y Gasly con el auto muy dañado. pic.twitter.com/BDmaheJ2Sv — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 30, 2025

Verstappen suma 396 puntos y presiona a Norris

Con un desempeño sólido y una estrategia más fina, Verstappen tomó el control de la carrera y no lo soltó hasta la bandera a cuadros. Su triunfo lo llevó a 396 puntos, quedando a solo 12 unidades de Lando Norris, quien se mantiene como líder provisional del campeonato.

En las vueltas finales, McLaren decidió realizar un segundo paso por pits entre la vuelta 40 y la 45. Esta decisión afectó principalmente a Norris, quien cayó hasta la quinta posición y se vio obligado a remontar contra el reloj en los últimos giros del circuito qatarí.

Norris remonta y rescata puntos clave

El mayor perjudicado tras su última parada fue Lando Norris, que cayó al quinto lugar y tuvo que exigir al máximo su monoplaza. Sobre la línea de meta, consiguió rebasar a Kimi Antonelli y terminó en cuarto lugar, sumando 12 puntos fundamentales para mantenerse al frente del campeonato.

Sin embargo, la victoria de Verstappen redujo notablemente la diferencia, dejando todo abierto para la última fecha, donde cada posición y cada error podrían definir al nuevo campeón del mundo.

Carlos Sainz sorprende con un nuevo podio para Williams

Uno de los nombres más destacados del fin de semana fue Carlos Sainz, elegido como el piloto del día tras finalizar en una sobresaliente tercera posición con su Williams. Este resultado representó su segundo podio del año y el segundo con la escudería británica, confirmando su gran momento en la recta final del campeonato.

Abu Dabi definirá al campeón de la temporada

Con la victoria de Verstappen en Qatar y la cerrada diferencia de puntos, el título de pilotos se decidirá en Abu Dabi. El neerlandés, junto a Piastri y Norris, llegará con posibilidades reales de coronarse en la última carrera del calendario.

La última cita de la temporada está programada del 5 al 7 de diciembre, en un escenario que promete máxima emoción, drama y una definición histórica para la Fórmula 1.