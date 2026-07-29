Gana Sidny Lopes Cabral el premio al mejor gol del Mundial

La FIFA confirmó que la afición eligió la espectacular anotación del delantero de Cabo Verde ante Argentina como la mejor del Mundial 2026

Sidny Lopes Cabral volvió a hacer historia para Cabo Verde.

Este martes la FIFA confirmó que el tanto del atacante africano fue elegido por la afición como el mejor gol del Mundial 2026, un reconocimiento que premia una de las anotaciones más espectaculares del torneo.

El disparo con efecto de Lopes Cabral, que terminó en el ángulo superior de la portería de Argentina, fue uno de los momentos más recordados de la Copa del Mundo y ayudó a consolidar el histórico debut de Cabo Verde en la competencia.

Así fue el mejor gol del Mundial 2026

La anotación llegó durante el partido de dieciseisavos de final disputado en Miami Gardens. Con un disparo de larga distancia, Lopes Cabral igualó el marcador 2-2 frente a la entonces campeona defensora Argentina en el tiempo extra, llevando el encuentro a un cierre dramático.

Aunque Cabo Verde terminó eliminado con una derrota por 3-2, el gol quedó como uno de los grandes momentos del torneo y ahora recibió el reconocimiento oficial tras la votación de los aficionados.

La FIFA incluyó 12 anotaciones en la lista final para elegir el mejor gol del Mundial. El tanto del delantero caboverdiano superó al globo de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán ante Congo, y al potente disparo del haitiano Wilson Isidor frente a Marruecos.

Una celebración que también quedó para la historia

Además del gol, la celebración de Lopes Cabral fue una de las imágenes más emotivas del campeonato. El futbolista se soltó de sus compañeros, subió a la tribuna para abrazar a su novia y buscó a su madre entre los aficionados.