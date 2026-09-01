Gana Pato O'Ward en Milwaukee y Álex Palou acaricia el título

El piloto mexicano logró su segunda victoria del año, mientras el catalán terminó quinto y quedó a un paso de la corona serial.

Patricio O'Ward se llevó este domingo la victoria en la primera de las dos carreras programadas en el óvalo de Milwaukee Mile, donde consiguió su segundo triunfo de la temporada en la IndyCar.

O'Ward dominó la competencia y volvió a imponerse en este circuito, luego de que ya había conseguido la victoria en Milwaukee en 2024. El resultado también significó su segundo triunfo de la campaña.

El piloto regiomontano aprovechó las condiciones favorables tras un fin de semana marcado por la lluvia, que obligó a modificar el calendario y retrasó la conclusión de la primera carrera, iniciada el sábado y suspendida después de 90 de las 250 vueltas previstas.

La victoria de O'Ward contrastó con el desempeño de Álex Palou, quien terminó en la quinta posición después de arrancar desde la pole position.

Convierte su carrera en una de los momentos más destacados en Milwaukee

Aunque el español no arriesgó y logró contener a sus principales perseguidores, el triunfo del mexicano se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada en Milwaukee.

Para O'Ward, la victoria representa además un nuevo impulso en la recta final de la temporada de IndyCar, mientras Palou se mantiene como líder del campeonato y quedó con la posibilidad de conquistar su quinta corona, cuarta consecutiva, en la segunda carrera del día.

"Pato" buscará cerrar el fin de semana con otro resultado destacado en un óvalo que ya le ha entregado dos victorias en su trayectoria.