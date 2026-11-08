Gana Pachuca a Atlas con gran actuación de Rondón

El delantero venezolano consolidó su liderato en la tabla de goleo individual al alcanzar dieciséis anotaciones en la temporada.

El delantero venezolano Salomón Rondón brilló este sábado al registrar un gol y una asistencia en la contundente victoria del Pachuca por 1-4 sobre el Atlas, disputada en la decimosexta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Con esta actuación, el atacante consolidó su liderato en la tabla de goleo individual al alcanzar 16 anotaciones en la temporada.

El encuentro se inclinó desde los primeros minutos para el conjunto de los Tuzos, que avasalló a la defensa rival con las incorporaciones de Oussama Idrissi y el propio Rondón.

Al minuto 6, una desatención defensiva permitió que el argentino Manuel Capasso marcara en propia puerta tras un centro por izquierda de Idrissi. Poco después, al minuto 12, una jugada de pared entre el venezolano y el extremo neerlandés culminó con el segundo tanto del cuadro visitante frente al guardameta Camilo Vargas.

Sentencia en el complemento y consolidación en la tabla

En la segunda mitad, el Atlas intentó reaccionar y descontó al minuto 52 con un remate de Capasso que se coló en el ángulo superior derecho.

Sin embargo, el Pachuca frenó las aspiraciones rojinegras cuando Salomón Rondón convirtió un penalti al minuto 75, sumando su tanto número 16 del certamen. Ya en tiempo agregado, el brasileño Eduardo Dos Santos selló el definitivo 1-4 con un certero remate tras un tiro de esquina.

Con este triunfo a domicilio, el Pachuca escaló hasta la séptima posición de la clasificación general al sumar 22 unidades, asegurando su lugar dentro de los ocho puestos que avanzan a la liguilla a falta de una sola jornada por disputar.

Por su parte, el Atlas se mantuvo con 27 puntos en el cuarto peldaño de la tabla.