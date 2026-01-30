Gana México bronce en Mundial U21 de hockey sobre hielo

El conjunto mexicano quedó por debajo de Hong Kong, que terminó con 12 unidades y medalla de plata, y de Kirguistán, que tuvo el primer lugar

La Selección Mexicana Masculina de Hockey sobre Hielo U21 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial División III Grupo B de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF), torneo celebrado en Kirguistán, tras cerrar su participación con tres victorias y nueve puntos en la tabla.

El representativo nacional finalizó en el tercer puesto general luego de superar a las selecciones de Irán, Luxemburgo y Sudáfrica, resultados que le permitieron colocarse en zona de podio dentro de la competencia internacional de la categoría.

Cómo logró México el bronce en el Mundial U21 de hockey sobre hielo

Durante el Campeonato Mundial U21 División III Grupo B, México sumó triunfos en tres de sus compromisos oficiales. Cada victoria otorgó tres unidades, con lo que alcanzó un total de nueve puntos al cierre del calendario.

El sistema de competencia definió las posiciones finales por puntos acumulados. El conjunto mexicano quedó por debajo de Hong Kong, que terminó con 12 unidades y medalla de plata, y de Kirguistán, que ocupó el primer lugar general.

México sube al podio 🥉 en el Campeonato Mundial Masculino de Hockey sobre Hielo U21 División III Grupo B, disputado en Kirguistán 🇰🇬.

Victorias ante Irán (7-1), Luxemburgo (2-1) y Sudáfrica (2-1) para sumar 9 pts.

¡Orgullo nacional! 💪🇲🇽 pic.twitter.com/5Bwj8RQUsN — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 26, 2026

Los marcadores a favor ante Irán, Luxemburgo y Sudáfrica marcaron la diferencia en la clasificación final y aseguraron el tercer sitio del torneo para el equipo nacional.

Qué selecciones terminaron arriba de México en el torneo

Kirguistán ganó la medalla de oro tras conseguir cinco victorias en el campeonato y asegurar el liderato del grupo. Con ese resultado, el conjunto anfitrión obtuvo el ascenso al Campeonato Mundial U20 División III Grupo A de la IIHF programado para 2027.

Hong Kong se ubicó en el segundo puesto con 12 puntos totales. México cerró en tercer lugar con nueve unidades, dentro del grupo de selecciones con registro ganador en el certamen.

Aunque el equipo mexicano no logró el ascenso de división, los resultados positivos formaron parte de su balance competitivo en el evento.

Qué dijo el Comité Olímpico Mexicano sobre el resultado

Tras el regreso del plantel a territorio nacional, el Comité Olímpico Mexicano destacó la participación del representativo en esta competencia internacional juvenil. El equipo concluyó el calendario con marca positiva y presencia en el podio.

El seguimiento institucional al hockey sobre hielo forma parte de los programas de impulso a disciplinas de invierno con representación mexicana en torneos avalados por federaciones internacionales.

Cómo se desarrolla el hockey sobre hielo en México

El hockey sobre hielo en México mantiene actividad organizada desde la década de 1960. La Federación Mexicana de Deportes de Invierno fue fundada en 1984 y en 1985 el país se integró formalmente a la IIHF como miembro afiliado.

México se convirtió entonces en la tercera nación de América del Norte en formar parte del organismo, después de Canadá y EUA. Desde entonces, mantiene participación en torneos avalados por la federación internacional.

El primer partido internacional oficial del representativo mexicano se registró en el año 2000. A partir de ese punto, el programa nacional ha competido de forma continua en campeonatos por división.