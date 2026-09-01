Gana Marc Márquez el Gran Premio de Aragón de MotoGP

El español dominó con el equipo Ducati Lenovo en el circuito de MotorLand y celebró el triunfo junto a Pedro Acosta en el podio.

El piloto español Marc Márquez se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Aragón disputado en el circuito de MotorLand Aragón, en una jornada donde además fue reconocido como el "Piloto de la Carrera" por la organización de MotoGP.

A través de sus redes oficiales, MotoGP celebró el triunfo del piloto del equipo Ducati Lenovo con una publicación que destacó el nivel competitivo mostrado en la pista.

"¡Una victoria tan reñida merece una gran celebración! ¡Marc Márquez se alza con la victoria en Aragón y es nuestro Piloto de la Carrera!". La imagen difundida resalta al multicampeón portando el mono rojo y el trofeo digital del certamen.

La celebración continuó en el área del podio y los boxes, donde la cuenta oficial de MotoGP y Ducati Corse compartieron un video festivo en el que se aprecia a Márquez levantando efusivamente a su pareja, Gemma Pinto, mientras ambos brindaban con copas en la mano. La publicación fue acompañada de un mensaje de amor.

"¡Comenzando las celebraciones con un beso! 🥳". Esta publicación sumó rápidamente más de 35 mil reacciones de los aficionados que celebraron el ambiente de júbilo tras el triunfo en el trazado aragonés.

Tras el triunfo de Márquez, que le otorgó 25 puntos, el podio del Gran Premio lo completaron Pedro Acosta en segundo lugar con 20 unidades y Marco Bezzecchi en la tercera posición con 16 puntos.

El top 10 de la carrera en Aragón se cerró con Álex Márquez, en 4.º, Jorge Martín en 5.º, Fermín Aldeguer en 6.º, Fabio Di Giannantonio de 7.º, Enea Bastianini de 8.º, Diogo Moreira en 9.º y en el 10.º lugar quedó Brad Binder.