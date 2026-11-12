Gana Jacob Misiorowski el Cy Young de la Liga Nacional de la MLB

El abridor de Milwaukee estableció un nuevo récord de velocidad al realizar 1,115 lanzamientos de al menos 100 millas por hora durante la temporada regular

En la Liga Nacional, el lanzador campeón de la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, se hizo con el Cy Young.

Misiorowski recibió el galardón después de firmar una temporada histórica en su primer año completo en las Grandes Ligas.

El derecho de 24 años registró una efectividad de 1.80, sumó 252 ponches y limitó a sus rivales a un promedio de bateo de .157, liderando las Mayores en las tres estadísticas.

Además, estableció un nuevo récord de velocidad al realizar 1,115 lanzamientos de al menos 100 millas por hora durante la temporada regular, superando ampliamente la marca anterior de 673, establecida por Jordan Hicks en 2018.

Fue pieza clave en el campeonato de Milwaukee

Misiorowski terminó con marca de 16-5 y también fue pieza clave en la conquista de la primera Serie Mundial en la historia de Milwaukee. Durante la postemporada registró dos victorias y una efectividad de 0.84, además de lanzar 5.2 entradas sin permitir carrera en el quinto juego, encuentro que aseguró el campeonato para los Cerveceros.

Con este reconocimiento, se convirtió en el cuarto lanzador de Milwaukee en ganar el Cy Young, después de Rollie Fingers (1981), Pete Vuckovich (1982) y Corbin Burnes (2021).