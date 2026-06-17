Gana Erick Portillo oro en Ostrava con salto de 2.27 m

El triunfo fue para el mexicano debido a que acumuló menos saltos nulos a lo largo de la prueba, criterio que definió la clasificación final.

El mexicano Erick Portillo continúa consolidándose entre los mejores especialistas del salto de altura al conquistar este martes la medalla de oro en la reunión de Ostrava, en República Checa, correspondiente al Circuito Continental Oro de World Athletics.

Portillo se impuso en la final con una marca de 2.27 metros, resultado que le permitió sumar su segunda victoria de la temporada en este circuito internacional, luego del triunfo conseguido en mayo pasado en Bydgoszcz, Polonia, donde registró un salto de 2.24 metros.

Quedó cerca de igualar su mejor marca

El atleta mexicano de 25 años mostró solidez durante toda la competencia y buscó mejorar aún más su registro al intentar superar el listón colocado en 2.30 metros, altura que representa su mejor marca personal.

Sin embargo, falló en sus tres oportunidades, al igual que el checo Jan Stefela, medallista de plata en el Campeonato Mundial de Tokio 2025. Ambos terminaron con una altura máxima de 2.27 metros.

La diferencia estuvo en los intentos

El triunfo fue para Portillo debido a que acumuló menos saltos nulos a lo largo de la prueba, criterio que definió la clasificación final y dejó al representante local en el segundo puesto.

En la competencia también participaron los mexicanos Edgar Rivera y Jair Portillo. Rivera concluyó en la cuarta posición con un mejor salto de 2.15 metros, mientras que Jair, hermano menor de Erick, finalizó en el octavo lugar.

Con este resultado, Erick Portillo mantiene el impulso que lo llevó a conquistar la medalla de plata en el Mundial bajo techo y fortalece sus aspiraciones para los próximos compromisos internacionales.