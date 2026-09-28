Gana Eloy Sebastián López carrera de la NASCAR en Aguascalientes

Con una actuación dominante de principio a fin, el piloto triunfó en la primera etapa del Chase celebrada ante una entrada histórica.

Con una actuación dominante de principio a fin, el piloto Eloy Sebastián López se proclamó ganador de la prueba “Aguascalientes El Gigante de México 170”, primera etapa del Chase de la NASCAR México Series, celebrada ante una entrada histórica en el Óvalo Aguascalientes México.

Eloy Sebastián lideró la mayor parte de los giros de las 175 vueltas pactadas, superando al segundo lugar por apenas 0.683 segundos para escalar al segundo puesto de la clasificación general del Chase.

Tras cruzar la meta, Eloy Sebastián López agradeció el trabajo de su equipo y patrocinadores.

“Feliz con este resultado que no fue solamente mío sino de todo el equipo que me dio un auto imbatible, agradezco a todos ellos, a mi familia, a mi novia y sin lugar a dudas a mis patrocinadores. Nunca dudé que podía cruzar la meta en la primera posición y así fue”. dijo el piloto mexicano.

Intensa batalla por el podio y el Top 5

La competencia estuvo marcada por el duelo en la punta con Xavi Razo (Motorcraft), quien encabezó varios giros consecutivos antes de ceder la delantera ante el empuje de López. Tras ellos, la bandera a cuadros cerró las primeras cinco posiciones de la siguiente manera:

1.º lugar: Eloy Sebastián López

Eloy Sebastián López 2.º lugar: Xavi Razo

Xavi Razo 3.º lugar: Irwin Vences

Irwin Vences 4.º lugar: Julio Rejón

Julio Rejón 5.º lugar: Rubén García Jr.

Por su parte, Xavi Razo destacó el reto físico y la gestión de sus neumáticos durante la prueba:

“Fuimos a fondo, fue un carrerón porque calificamos en el primer lugar y de salida me fui al frente (...). Sobre el final decidí cuidar los neumáticos que ya se estaban desgastando demasiado, aunque Eloy era prácticamente inalcanzable”.

Éxito en taquilla y estado del Chase

Arturo Fernández Estrada, director del Instituto del Deporte de Aguascalientes, confirmó que el evento impuso récord de asistencia en el Óvalo Aguascalientes México.

Con este resultado, las posiciones extraoficiales del Chase quedan de la siguiente manera: