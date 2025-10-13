Gana el ugandés Kiplimo la 47ª edición del maratón de Chicago

Kiplimo, que debutó este año en la distancia y fue segundo en el maratón de Londres en abril, cruzó la meta con un tiempo de 2:02:23

El atleta ugandés Jacob Kiplimo se coronó campeón de la 47ª edición del maratón de Chicago, Estados Unidos, en una carrera que despertó la emoción de los 45,000 participantes.

Kiplimo, que debutó este año en la distancia y fue segundo en el maratón de Londres en abril, cruzó la meta con un tiempo de 2:02:23, quedando cerca del récord mundial de 2:00:35 impuesto en 2023 por el fallecido Kelvin Kiptum.

Este registro convierte al ugandés de 24 años en el sexto hombre más rápido de todos los tiempos en la distancia.

El podio lo completaron los kenianos Amos Kipruto y Alex Masai, mientras que el estadounidense Conner Mantz fue cuarto, estableciendo récord nacional.

El vencedor del año pasado, John Korir, mantuvo el ritmo de Kiplimo hasta la mitad de la carrera, pero finalmente se retiró.

Kiplimo, medallista de bronce olímpico y mundial en los 10,000 metros, ya había brillado este año al establecer el récord mundial de medio maratón en Barcelona con un tiempo de 56:42.

En la rama femenina, la etíope Hawi Feysa se impuso con un tiempo de 2:14:56, seguida de su compatriota Megertu Alemu y de la tanzana Magdalena Shauri. Feysa, ganadora del maratón de Frankfurt el año pasado y tercera en Tokio este año, tomó así revancha de la ausencia de la keniana Ruth Chepngetich, quien pulverizó el récord mundial femenino en Chicago 2024 con 2:09:57.