Gana Eduardo Sagastegui oro en Panamericano de Judo

La delegación mexicana sumó más preseas en distintas categorías: Frida Maya obtuvo medalla de bronce, contribuyendo al medallero nacional.

El judoca tamaulipeco Eduardo Sagastegui conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Judo celebrado en Guayaquil, Ecuador, dentro de la categoría Junior -60 kg.

El atleta, originario de Ciudad Victoria, forma parte de la delegación de Tamaulipas que compite en el certamen continental, bajo la dirección de la entrenadora Cecilia Martínez Aguilera.

¿Quién es Eduardo Sagastegui?

Sagastegui es un judoca mexicano en desarrollo dentro de la categoría juvenil, con participación en torneos nacionales e internacionales. Su resultado en Guayaquil lo posiciona como uno de los prospectos destacados del judo mexicano en su división.

El oro en la categoría -60 kg representa uno de los logros más importantes en su trayectoria reciente dentro del circuito panamericano.

Participación mexicana en el torneo

Además del oro de Sagastegui, la delegación mexicana sumó más preseas en distintas categorías. Frida Maya obtuvo medalla de bronce, contribuyendo al medallero nacional.

En la categoría cadete, Rafael García logró la medalla de plata, mientras que Ricardo Terán, María Solís y Caridad Ramos se adjudicaron medallas de bronce.

Un torneo clave en el calendario

El Campeonato Panamericano de Judo reúne a competidores de distintos países del continente y funciona como plataforma de desarrollo para atletas juveniles y cadetes, además de otorgar puntos en el ranking internacional.

La competencia en Guayaquil congrega a exponentes en formación que buscan consolidarse en el alto rendimiento y proyectarse hacia eventos de mayor nivel.