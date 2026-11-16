Gana Diego García el 21K Nuevo León; Adela triunfa en femenil

Cerca de 10 mil personas participaron en la carrera; García registró 1:04:04 y Honorato cruzó la meta en 1:13:46, con atletas de todo el país en Monterrey

Con las expectativas semejantes a las de su primera edición, pero con una participación casi triplicada, el 21K Nuevo León, en su 24a. versión, volcó al primer cuadro de la ciudad a cerca de 10,000 personas procedentes de todo el país para participar dentro y fuera de la competencia, donde una somnolienta ciudad de Monterrey, lejos de cerrar los ojos, los mantuvo más abiertos que nunca.

Fue en punto de las 7:00 horas, cuando la oscuridad todavía no acababa de romperse, que el estridente sonar de una corneta de aire, a manos de la gloria mexicana del marchismo, Daniel Bautista Rocha, rompió el silencio en las inmediaciones para dar inicio a la fiesta del "medio maratón más rápido de México" y de las mejores bolsas para los ganadores.

Un pelotón de cerca de 10 corredores comenzó su recorrido detrás de la patrulla guía que los acompañó en todo momento a lo largo de los 21.0975 kilómetros trazados sobre la ruta recreativa de las avenidas Constitución y Morones Prieto, con sus retornos en las avenidas Gonzalitos y Revolución, involucrando las turísticas calles del Barrio Antiguo.

Diego García se lleva el triunfo en la rama varonil

Una pelea mano a mano se vivió a lo largo de cerca de 15 kilómetros, donde los corredores punteros, entre los que se encontraba Eluid Kipkorir Rosgei, de nacionalidad keniana, además de los mexicanos Diego Adolfo García Bárcenas, José Luis Santana Marín, Gabriel Arroyo Onofre y Ajax Adriel Martínez Mendoza, no cedían en su intención de ocupar el liderato.

Pero la preparación y sed de triunfo de García Bárcenas y José Luis Santana Marín fue mayor, pues, sacando fuerzas de espíritu combativo, lograron despegarse del resto de los participantes, alternando en múltiples ocasiones hasta llegar a los últimos 300 metros de la meta, donde Diego Adolfo García Bárcenas, con marca de 01:04:04, se llevó la bolsa de 60,000 pesos, además del boleto a Yangzhou, China, en lo que será su primera participación internacional en este evento.

Adela Honorato gana la rama femenil

Pero en el desarrollo de la rama femenil, una aguerrida competencia se vivió solo a lo largo de los primeros 10 kilómetros iniciales, con un compacto pelotón de siete corredoras, quienes mostraban sus estrategias esperando el momento oportuno para despegarse, situación que aprovechó Adela Honorato Domínguez, del club Villanueva Team, quien decidió aventarse a fondo y dejar atrás al grupo inicial, comenzando una solitaria despegada pasado el kilómetro 10, seguida de cerca por Luz Guadalupe Rocha Téllez, del Team Chilin.

Fue en punto del tiempo de 01:13:46, cuando las campanas de la Catedral de Monterrey ondeaban majestuosamente, como rindiendo pleitesía a la ganadora, que pasaba con las manos en alto, arrancando de las manos el listón de meta que avalaba su triunfo, mientras Luz Guadalupe Rocha Téllez y Nadia Izquierdo Salazar ocupaban la segunda y tercera posición, con marcas de 01:14:36 y 01:14:55, respectivamente.

Reportan evento sin incidentes

A la conclusión del evento, en su reporte como coordinador técnico e iniciador del 21K Nuevo León, dio su informe al presidente de la Asociación de Atletismo de Nuevo León, Edgar Treviño García, notificando un evento exitoso, con cero incidentes y un sondeo entre los asistentes de una organización con grado de excelencia, que cumplió puntualmente con todos los puntos establecidos en la convocatoria.