Gana Diane Parry el Abierto GNP y firma su primer título

La tenista francesa superó en tres sets a la belga Elise Mertens en el Club Sonoma para alzar el primer trofeo WTA de su carrera.

La tenista francesa Diane Parry culminó una semana perfecta en el Club Sonoma al proclamarse campeona del Abierto GNP Seguros, tras vencer en la final a la belga Elise Mertens con parciales de 6-4, 0-6 y 6-3.

El encuentro, que tuvo una duración de 2 horas y 31 minutos, representó el primer título WTA en la carrera profesional de la gala.

Parry tomó la delantera tras llevarse el primer set, pero Mertens respondió con un contundente 6-0 en la segunda manga, lapso en el que la francesa requirió atención médica por molestias en la cadera.

Pese a las complicaciones físicas, Parry recuperó el dominio en el parcial definitivo al tomar una ventaja temprana de 3-0, manteniendo la firmeza hasta sellar la victoria.

Durante su camino al campeonato en esta decimoctava edición del torneo regiomontano, Parry superó a tenistas como Donna Vekic, Oleksandra Oliynykova, Clara Tauson y Ann Li.

Con este triunfo, la raqueta francesa sumó 500 puntos para el ranking mundial WTA, lo que le permitirá ascender al puesto 33 —la mejor clasificación de su carrera— y convertirse en la segunda tenista de su país en conquistar el certamen mexicano, tras lo hecho por Marion Bartoli en 2009.