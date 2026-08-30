Gana Diane Parry el Abierto GNP y firma su primer título

La tenista francesa Diane Parry culminó una semana perfecta en el Club Sonoma al proclamarse campeona del Abierto GNP Seguros, tras vencer en la final a la belga Elise Mertens con parciales de 6-4, 0-6 y 6-3.
El encuentro, que tuvo una duración de 2 horas y 31 minutos, representó el primer título WTA en la carrera profesional de la gala.
Parry tomó la delantera tras llevarse el primer set, pero Mertens respondió con un contundente 6-0 en la segunda manga, lapso en el que la francesa requirió atención médica por molestias en la cadera.
Pese a las complicaciones físicas, Parry recuperó el dominio en el parcial definitivo al tomar una ventaja temprana de 3-0, manteniendo la firmeza hasta sellar la victoria.
Durante su camino al campeonato en esta decimoctava edición del torneo regiomontano, Parry superó a tenistas como Donna Vekic, Oleksandra Oliynykova, Clara Tauson y Ann Li.
Con este triunfo, la raqueta francesa sumó 500 puntos para el ranking mundial WTA, lo que le permitirá ascender al puesto 33 —la mejor clasificación de su carrera— y convertirse en la segunda tenista de su país en conquistar el certamen mexicano, tras lo hecho por Marion Bartoli en 2009.