Gana Christian Pacheco el Maratón de la Ciudad de México

El atleta peruano lanzó un ataque definitivo antes del kilómetro 30 para coronarse, mientras que Etiopía dominó la rama femenil.

El peruano Christian Pacheco, campeón de los pasados Juegos Panamericanos, emprendió un ataque letal antes del kilómetro 30 para ganar este domingo el Maratón de la Ciudad de México, en el que las corredoras de Etiopía reinaron entre las mujeres.

Pacheco ganó con 2:10:03, seguido de los etíopes Anbesa Lencho Tesfaye con 2:11:25 y Balew Yohune Derseh con un tiempo de 2:11:58, con el boliviano Héctor Garibay en el cuarto lugar.

En una mañana con cielo despejado en la capital mexicana, el grupo puntero salió a un paso de 3:05 minutos por kilómetro. Poco a poco, Pacheco, Garibay y un grupo de africanos se fueron delante para pasar la mitad de la hora con 04:49.

La ofensiva de Pacheco, quien tiene un registro personal de 2:07:38, desestabilizó al grupo de líderes. El sudamericano aceleró y se mantuvo con un ritmo de 3:04 por kilómetro que mantuvo casi igual hasta la meta para imponerse con más de 400 metros de ventaja.

Entre las mujeres, la etíope Alemtsehay Asefa Kaseng se impuso con 2:21:37, seguida de sus compatriotas Alema Gebremedhin 2:23:54 y Mekashu Tefera Kolole 2:25:13.

Asefa Kaseng pasó la mitad a la 1:14:38 y, aunque corrió más lenta la segunda parte, le alcanzó para imponerse con casi medio kilómetro de ventaja.

El maratón de la Ciudad de México posee uno de los trazados de mayor grado de dificultad en Latinoamérica, a 2,240 metros sobre el mar con elevaciones. Ha sido ganado por corredores de nivel mundial como los subcampeones mundiales Dionicio Cerón y Simon Biwot y la peruana Gladys Tejeda, campeona panamericana.

Los registros de los ganadores este domingo estuvieron lejos de las plusmarcas de la competición, en poder del boliviano Garibay, con 2:08:23 en el año 2023; y la etíope Amene Beriso, con 2:25:04 en el 2022.

La parte alegre de la justa la pusieron varios miles de corredores recreativos, que se entrenaron por meses después de sus jornadas laborales con el humilde objetivo de alcanzar la meta.