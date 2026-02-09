Gana Breezy Johnson oro olímpico en Milán-Cortina

La victoria ocurrió en un contexto marcado por la atención hacia Vonn, quien buscaba competir pese a una lesión en el ligamento cruzado anterior izquierdo

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina registraron momentos destacados en distintas disciplinas, con actuaciones que marcaron el desarrollo de la competencia. Entre los hechos más relevantes se encuentran la obtención de la medalla de oro de Breezy Johnson en descenso femenino, la participación de jugadores de la NHL en hockey sobre hielo olímpico y los resultados inesperados en snowboard que modificaron el panorama de favoritos.

¿Cómo logró Breezy Johnson ganar el descenso femenino olímpico?

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson conquistó la medalla de oro en la prueba de descenso femenino en Cortina, logrando el primer título olímpico para Estados Unidos en esta edición. Johnson, de 30 años, se convirtió en la segunda atleta estadounidense en obtener el oro en esta disciplina, logro que anteriormente consiguió Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de 2010.

La victoria ocurrió en un contexto marcado por la atención hacia Vonn, quien buscaba competir pese a una lesión en el ligamento cruzado anterior izquierdo. Durante la competencia, Vonn sufrió una caída que generó impacto entre atletas y espectadores, situación que coincidió con el momento en que Johnson se encontraba cerca de asegurar el primer lugar.

“Fue uno de los momentos más desgarradores de mi vida”.

Johnson alcanzó el resultado tras superar desafíos personales, incluyendo lesiones previas y una suspensión de 14 meses relacionada con incumplimientos en normas de localización para pruebas antidopaje. La atleta señaló que el proceso de recuperación y preparación fue fundamental para mantenerse en competencia internacional.

Regreso de jugadores de la NHL marca el hockey olímpico

Otra de las novedades en Milán-Cortina es el regreso de jugadores de la National Hockey League (NHL) al torneo olímpico, situación que no ocurría desde los Juegos de Sochi 2014. Cinco vuelos chárter trasladaron a jugadores desde Nueva York hacia Italia, incluyendo figuras internacionales del deporte.

Las selecciones nacionales comenzaron entrenamientos en el Milano Santagiulia Arena. Suecia fue el primer equipo en practicar, seguido por Estados Unidos, República Checa, Canadá y Finlandia. El torneo masculino contará con 12 selecciones participantes.

Estados Unidos y Canadá aparecen como favoritos para disputar el título. El equipo estadounidense iniciará su participación enfrentando a Letonia, mientras Canadá debutará contra República Checa. Finlandia llega como campeón defensor, mientras Canadá busca mantener resultados obtenidos en ediciones previas con presencia de jugadores de la NHL.

Resultados inesperados cambian el snowboard olímpico

En el snowboard, la competencia de slalom gigante paralelo en Livigno dejó resultados que modificaron los pronósticos. La checa Ester Ledecka, considerada favorita y con el objetivo de lograr medallas de oro en tres Juegos Olímpicos consecutivos, quedó eliminada en cuartos de final.

Ledecka perdió su carrera por una diferencia de 0.06 segundos frente a la austriaca Sabine Payer, lo que permitió que su compatriota Zuzana Maderova, de 22 años, obtuviera la medalla de oro en su primera competencia de alto nivel. Payer consiguió la medalla de plata, mientras la italiana Lucia Dalmasso obtuvo el bronce.

La eliminación de Ledecka marcó el final de una racha sin derrotas en competencias de la Copa del Mundo de esta disciplina que se había mantenido durante casi dos años.

Interés internacional rodea el Super Bowl durante los Juegos

El desarrollo de los Juegos Olímpicos coincidió con el interés global por el Super Bowl, evento que se disputará en Santa Clara, California. En Italia, el partido comenzará durante la madrugada, lo que no ha reducido el interés entre aficionados.

Establecimientos deportivos en Milán reportaron reservas completas para observar el encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks. La esquiadora estadounidense Jacqueline Wiles declaró ser seguidora del equipo de Seattle. La atleta terminó empatada en el cuarto lugar en el descenso femenino, quedando cerca de alcanzar el podio.

Con información de AP