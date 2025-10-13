Gael García Bernal debuta en la Carrera Panamericana

El reconocido actor mexicano Gael García Bernal confesó este sábado que debutar como piloto en una carrera de autos le ha dado tanto miedo como cuando actua

El reconocido actor mexicano Gael García Bernal confesó este sábado que debutar como piloto en una carrera de autos le ha dado tanto miedo como cuando filma sus películas y se pone muy nervioso.

"Conducir me ha dado el mismo miedo que siento cuando actúo. Antes de entrar al escenario, siempre estoy nervioso; durante el rodaje de una película igual; pero ha sido divertido", reveló a una pregunta de EFE el también productor de cine al participar como invitado en la Carrera Panamericana.

Guiado por la joven piloto de tractocamiones Majo Rodríguez, el artista salió esta mañana de la ciudad de Puebla, centro del país, hasta la capital en la tercera etapa de la Panamericana.

Puebla vibró con el rugir de motores 🔥🏁



Timo Bernhard debutó en #LaCarreraPanamericana con el Porsche Team y conquistó al público en su primera jornada. Mañana, Gael García Bernal se unirá a la caravana rumbo a la CDMX. 🇲🇽 pic.twitter.com/xwr5m80eZX — Telcel Automovilismo (@Telcel_Racing) October 11, 2025

"Me siento como un paracaidista que acaba de aterrizar orgulloso y la verdad muy agradecido de que me hayan invitado. Cada curva fue un aprendizaje; iba preguntando todo el tiempo. A la pobre Majo la traía frita de tantas preguntas porque quería saberlo todo", señaló, en referencia a su navegante.

Aclamado en los ocho tramos de velocidad de la etapa, Gael agradeció la entrega de la gente a los pilotos de la carrera que este año cumple su aniversario 75 y confesó estar dispuesto a repetir la experiencia, aunque no le gusta predecir el futuro.

"Me está dando miedo que me guste tanto. Esto es muy divertido", agregó el director de cine, quien se dio a conocer como un gran actor hace 25 años como protagonista de la película 'Amores perros' y desde entonces es una personalidad del cine latinoamericano del siglo XX.

Ganador en el 2016 de un Globo de Oro como mejor actor de la serie 'Mozart in the jungle', García Bernal alcanzó este sábado velocidades por encima de 200 kilómetros por hora, aunque apenas estuvo al tanto de ese dato.

"Es de las cosas que me sorprendieron; nunca veía el velocímetro. En realidad, uno está sintiendo la máquina y nunca ve la velocidad a la que va. En algún momento me fijé y andaba arriba de 200, aunque no sé en qué lugar del trayecto sucedió", explicó.

García Bernal fue la personalidad principal de la etapa de este sábado que tuvo otro reconocido piloto invitado, el alemán Timo Bernhard, campeón tres veces en Le Mans.

"Me gustan más las plantas que los coches, pero el coche es buena manera para poder acercarte a las plantas", concluyó el actor mexicano.

La etapa de este sábado fue ganada por el mexicano Ricardo Cordero, quien le sacó más de 20 segundos al francés Hilaire Damiron, quien tiene como navegante a su esposa, la española Laura Damiron.

Este domingo se correrá la cuarta etapa de 'La Pana', de la Ciudad de México a Querétaro.