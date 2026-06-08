Gaby López termina segunda en el U.S. Women's Open 2026

Por su ubicación dentro de las mejores jugadoras del torneo, Gaby López aseguró automáticamente su clasificación para la edición 2027 del U.S. Women's Open

La golfista mexicana Gaby López firmó una de las actuaciones más importantes de su carrera al terminar en el segundo lugar del U.S. Women's Open 2026, disputado en el Riviera Country Club de California.

La capitalina cerró el torneo con un acumulado de 7 golpes bajo par, resultado que la dejó empatada en la segunda posición junto a la inglesa Charley Hull y a solo un golpe de la campeona, Nelly Korda.

Gaby López queda a un golpe del campeonato

López llegó a la ronda final con posibilidades reales de pelear por el título y mantuvo la presión hasta los últimos hoyos, en una jornada donde la diferencia en la parte alta de la clasificación fue mínima.

Su desempeño confirmó la solidez que mostró durante toda la semana, con rondas consistentes que le permitieron mantenerse entre las protagonistas de uno de los torneos más importantes del golf femenino mundial.

El cierre de la mexicana fue especialmente valioso porque compitió frente a algunas de las mejores jugadoras del circuito y terminó muy cerca de conseguir un resultado histórico para el golf nacional.

Firma uno de sus mejores resultados en un major

El segundo lugar representa uno de los mejores resultados de Gaby López en un torneo major y fortalece su posición como una de las máximas referentes del golf mexicano.

La jugadora de 32 años forma parte del LPGA Tour desde 2016 y cuenta con tres victorias dentro del circuito profesional, además de una trayectoria que la ha colocado como una de las figuras latinoamericanas más reconocidas de la gira femenina.

Antes de esta actuación, la mexicana ya había tenido resultados destacados en torneos grandes, pero su subcampeonato en Estados Unidos marca un nuevo punto alto en su carrera.

Gracias a su ubicación dentro de las mejores jugadoras del torneo, Gaby López aseguró automáticamente su clasificación para la edición 2027 del U.S. Women's Open.

Este resultado también confirma el buen momento que atraviesa la golfista mexicana durante la temporada, en la que ha logrado mantenerse competitiva tanto en escenarios internacionales como ante la afición nacional.

Una actuación que fortalece al golf mexicano

Más allá del segundo lugar, la actuación de López tiene un valor especial porque la dejó cerca de convertirse en la primera mexicana en conquistar uno de los campeonatos más prestigiosos del golf femenino.

Su desempeño en California se suma a los resultados que han dado mayor visibilidad al golf mexicano en el circuito internacional y refuerza su papel como una de las deportistas nacionales más constantes en competencias de alto nivel.

Con este subcampeonato, Gaby López cierra una semana de alta exigencia con una actuación que confirma su capacidad para competir por títulos mayores y mantenerse entre la élite del golf femenino mundial.