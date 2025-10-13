Gabriela Rodríguez es subcampeona del mundo de skeet en Atenas

La mexicana Gabriela Rodríguez se proclamó este domingo subcampeona del mundo de la modalidad de skeet al acabar segunda en la final de los Mundiales

Rodríguez llegó hasta el último peldaño, en el que ya no pudo con la estadounidense Samantha Simonton, que se impuso en la final con 57 acierto de 60 posibles. La mexicana acabó con 54. El bronce fue para la sueca Victoria Larsson (44).

Estados Unidos también se impuso en la prueba masculina de skeet. Vincent Hancock ganó el oro con 59 platos por los 55 del checo Daniel Korcak. Tecero acabó el danés Emil Kjeldgaard Petersen (45).