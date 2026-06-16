Gabriel Pereyra es presentado como nuevo D.T de Correcaminos

Gabriel Pereyra fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Correcaminos y ya dirigió su primera práctica al frente del conjunto universitario

El nuevo director técnico del equipo de Correcaminos, Gabriel Pereyra fue presentado el día de hoy en el Edificio de Gestión del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El día de hoy, el "Místico" entrenó con el equipo, destacando las ganas que tiene el plantel de competir desde el día 1.

Confirman amistoso ante Chivas y analizan otro frente al Tri Sub-23

Así mismo, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, confirmó la noticia sobre el partido amistoso ante las Chivas, que sería el 3 de julio y también, dijo que posiblemente la Selección Nacional de México Sub-23 pueda enfrentarse al Correcaminos en un partido amistoso.

Con información de Martín Díaz...