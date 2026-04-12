Futbolista provoca caos en aeropuerto tras gritar “bomba”

Emiliano Endrizzi fue detenido dentro de la aeronave y descendido bajo custodia, en medio de la preocupación y molestia de los pasajeros

El futbolista Emiliano Endrizzi, integrante de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue detenido tras provocar una fuerte movilización de seguridad en el aeropuerto de Jujuy, en Argentina, luego de gritar la palabra “bomba” dentro de un avión momentos antes del despegue.

El incidente ocurrió cuando el equipo se disponía a viajar rumbo a Buenos Aires para cumplir con un compromiso de la Primera Nacional, lo que derivó en la activación inmediata de protocolos de emergencia.

Activan protocolo de seguridad y evacúan aeronave

Tras la alerta generada al interior de la aeronave, la tripulación notificó a las autoridades, lo que provocó la intervención de personal de seguridad aeroportuaria. El avión fue detenido y posteriormente evacuado en su totalidad, mientras elementos especializados realizaron una revisión exhaustiva.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del escuadrón antibombas, quienes inspeccionaron tanto el avión como el equipaje y áreas cercanas, descartando finalmente la presencia de algún artefacto explosivo.

Detienen al jugador tras generar alarma

Luego de confirmar la falsa alarma, Endrizzi fue detenido dentro de la aeronave y descendido bajo custodia, en medio de la preocupación y molestia de los pasajeros que se encontraban a bordo.

Testigos señalaron que el momento generó pánico entre algunos viajeros, quienes reaccionaron con incertidumbre ante la situación. El hecho fue captado en video y difundido posteriormente en redes sociales.

"Emiliano Endrizzi"



Porque el jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó dentro del avión que tenía una bomba y tuvieron que desalojar al resto de los pasajeros. El jugador terminó detenido. pic.twitter.com/AxTk4DWwXf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 11, 2026

Investigan posible delito de intimidación pública

El caso quedó en manos de la Justicia Federal argentina, que analiza la conducta del futbolista bajo la figura de intimidación pública, un delito que contempla sanciones debido a la alteración del orden y la activación de protocolos de seguridad.

Autoridades señalaron que, independientemente de la intención, este tipo de expresiones son consideradas de alto riesgo en entornos aeroportuarios.

Afectaciones en vuelos y operaciones

El incidente provocó retrasos y cancelaciones en las operaciones aéreas, afectando a cientos de pasajeros. El vuelo en el que viajaba el equipo no pudo salir conforme a lo programado, lo que alteró también la logística deportiva del club.

La aerolínea involucrada analiza posibles acciones legales contra el jugador, debido a las afectaciones generadas en el servicio.

Club analiza sanciones internas

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy informó que se trata de una conducta individual, por lo que el caso será evaluado internamente para determinar posibles sanciones disciplinarias.

El equipo también vio afectado su traslado y preparación para su siguiente compromiso, en medio de la polémica generada por el incidente.

"El Club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder". "Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable", mencionó el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy en un comunicado.

Un acto que activó protocolos de alto riesgo

Aunque no se encontró ningún explosivo, especialistas reiteraron que este tipo de situaciones deben ser atendidas como amenazas reales, lo que explica la magnitud del operativo desplegado en el aeropuerto.

El caso ha generado debate sobre la responsabilidad de los pasajeros y las consecuencias legales de emitir este tipo de alertas en espacios de alta seguridad.