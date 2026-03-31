Futbolista inglesa Missy Bo Kearns revela que perdió a su bebé

La mediocampista, de 24 años, había compartido a inicios de marzo que esperaba un bebé; sin embargo, este lunes informó que atravesó un aborto.

La futbolista inglesa Missy Bo Kearns, actual jugadora del Aston Villa y con participaciones con la selección de Inglaterra, dio a conocer que sufrió la pérdida de su embarazo.

La mediocampista, de 24 años, había compartido a inicios de marzo que esperaba un bebé; sin embargo, este lunes informó a través de sus redes sociales que atravesó un aborto.

Mensaje en redes sociales

"Con todo el dolor de mi corazón les contamos que hemos perdido a nuestro bebé durante el embarazo. Estas últimas semanas han estado envueltas con una tristeza que es difícil de explicar. Nos estamos centrando en recuperarnos de esto y en ayudarnos mutuamente. Apreciamos el amor y el apoyo que hemos recibido", expresó Kearns.

La jugadora mantiene una relación con el futbolista Liam Walsh, quien actualmente forma parte del Luton Town en la League One.

Trayectoria profesional

Kearns ha desarrollado su carrera en clubes como Liverpool, Blackburn Rovers y Aston Villa. Además, debutó con la selección absoluta de Inglaterra en junio del año pasado, acumulando hasta el momento tres apariciones con el conjunto nacional.

Apoyo del club

Tras darse a conocer la noticia, el Aston Villa expresó su respaldo a la jugadora y a su pareja en este momento complicado.

"Mandamos todo nuestro amor y apoyo a Missy Bo y a Liam en este momento tan difícil", señaló el club en un comunicado.