Futbolista del Cagliari queda grave tras accidente acuático

Una tomografía de tórax reveló que Trepy presenta una cantidad considerable de líquido en los pulmones, condición que dificulta el intercambio de oxígeno

El delantero francés Yael Trepy, jugador del Cagliari de la Serie A italiana, permanece en estado grave y bajo coma inducido después de sufrir un principio de ahogamiento en la piscina de una villa situada al norte de Cerdeña.

El futbolista de 20 años se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari, donde recibe tratamiento por una importante acumulación de líquido en los pulmones.

Fue trasladado en helicóptero tras ser intubado

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del domingo 16 de agosto, mientras Trepy se encontraba durante sus días de descanso en una propiedad ubicada en la zona de la Costa Esmeralda.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el atacante terminó en la parte más profunda de la piscina y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote. Aunque trascendió que el jugador no sabría nadar bien, esta versión todavía no ha sido confirmada como la causa del accidente.

Las autoridades tampoco descartan que un posible malestar repentino haya provocado que el futbolista quedara sumergido. Trepy fue sacado del agua y atendido por personal de emergencias, que lo intubó antes de trasladarlo en helicóptero al hospital de Sassari.

Permanece en coma inducido y bajo vigilancia

Una tomografía de tórax reveló que Trepy presenta una cantidad considerable de líquido en los pulmones, condición que dificulta el intercambio de oxígeno.

Los médicos decidieron mantenerlo en coma farmacológico para facilitar el tratamiento, reducir el sufrimiento y vigilar permanentemente su respuesta. Hasta el momento no se ha difundido un pronóstico sobre su recuperación ni información acerca de posibles afectaciones neurológicas.

El Cagliari confirmó que mantiene comunicación constante con el personal sanitario y con la familia del jugador, además de seguir con atención la evolución de su estado. La institución solicitó respeto a su privacidad y anunció que comunicará nuevas actualizaciones cuando estén disponibles.

La policía realizó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Por ahora, no existe una investigación penal abierta, debido a que los indicios apuntan a un hecho accidental o a un posible problema de salud.

Debutó con gol en el primer equipo del Cagliari

Yael Trepy nació en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, dentro de la región francesa de Île-de-France. Comenzó su formación en un equipo de su localidad y posteriormente pasó por el Créteil-Lusitanos.

En enero de 2023 se incorporó a las categorías inferiores del Cagliari, donde destacó con el conjunto sub-18 al marcar 14 goles durante su primera temporada completa en Cerdeña.

El delantero debutó profesionalmente en enero de 2026 frente al Cremonese y necesitó únicamente cuatro minutos en el campo para conseguir su primer gol, anotación con la que estableció el empate definitivo 2-2 al minuto 88.

Dos días antes del accidente había sido titular en la victoria del Cagliari sobre Arezzo en la Copa de Italia. El joven atacante disputó poco más de 50 minutos antes de ser sustituido y posteriormente recibió descanso junto con el resto del plantel.