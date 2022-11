Futbolista de Irán 'ahorca' a su entrenador tras victoria

Sardar Azmoun desbordó su emoción contra el entrenador Carlos Queiroz tras el silbatazo final que le dio el triunfo a Irán sobre Gales

Por: Patricia Agüero

Noviembre 28, 2022, 16:28

Irán dio la sorpresa en Qatar al vencer a Gales por marcados de 2-0 en el Mundial.



Sin embargo, la forma de celebrar de un jugador iraní sorprendió y al mismo tiempo el video se viralizó.



Se trata del futbolista Sardar Azmoun quien de la emoción ahorcó a su entrenador Carlos Queiroz cuando el árbitro pitó el final del partido.



En el mes de septiembre, Azmoun protestó contra la represión de la mujer en su país tras la muerte de Mahsa Amini quien fue brutalmente golpeada por la Policía de la Moral iraní por no llevar el velo 'correctamente'.



El también jugador del Bayer Leverkusen esperaba que fuera expulsado de la Selección de Irán, pero esto no ocurrió y actualmente participa con sus compañeros en el Mundial.



Y es que de acuerdo a los estatutos de la FIFA el gobierno de un país no puede intervenir en las selecciones de futbol.



Cabe destacar que en su debut en el Mundial los futbolistas de Irán no interpretaron el himno nacional en protesta hacia el gobierno.



Irán se supo reponer de la goleada que le hizo la Selección de Inglaterra (6-2) en su debut en Qatar y en el próximo partido contra Estados Unidos buscará avanzar a los octavos de final.