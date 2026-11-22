El empate 1-1 en el Etihad puso fin a la histórica seguidilla del City sobre el Fulham; además, los locales suman cuatro partidos sin ganar en la Premier

Una de las rachas más prolongadas de victorias en el futbol inglés llegó a su fin. El Manchester City no pudo mantener su dominio sobre el Fulham y empató 1-1 este sábado en el Etihad Stadium, resultado que puso punto final a una seguidilla de 20 triunfos consecutivos frente al conjunto londinense en todas las competiciones, iniciada en 2012.

El resultado también prolongó el complicado momento del City en la Premier League, donde acumula cuatro encuentros sin conseguir una victoria. Los aficionados manifestaron su inconformidad con abucheos al término del partido, luego de que el equipo dejara escapar otros dos puntos.

El conjunto local evitó una cuarta derrota consecutiva gracias a una espectacular volea de Elliot Anderson al minuto 57. Antes, Rodrigo Muniz había adelantado al Fulham a los 16 minutos.

El City rescata un punto, pero sigue sin convencer

Manchester City llegó al compromiso después de sufrir tres derrotas consecutivas ante Aston Villa, Brighton y Nottingham Forest, resultados que lo hicieron perder terreno en la clasificación y descender del liderato hasta la tercera posición.

El empate frenó esa cadena de derrotas, aunque no fue suficiente para recuperar la confianza de su afición. El equipo tuvo dificultades para generar peligro y necesitó una acción individual de Anderson para evitar una nueva caída en casa.

El mediocampista inglés encontró el balón después de un tiro de esquina rechazado y conectó una volea desde fuera del área que superó al guardameta Bernd Leno para establecer el 1-1.

El Fulham había tomado la ventaja con una definición de Rodrigo Muniz, quien aprovechó un pase de Oscar Bobb para vencer a Gianluigi Donnarumma.

Polémica por gol anulado a Erling Haaland

Uno de los momentos más discutidos del encuentro ocurrió en la primera mitad, cuando Erling Haaland creyó haber conseguido el empate para el Manchester City.

Después de que Bernd Leno rechazara un disparo a corta distancia, el delantero noruego buscó el rebote y empujó el balón hacia la portería. Sin embargo, la anotación fue invalidada porque se consideró que Haaland pateó el esférico cuando todavía estaba en poder del guardameta.

La Premier League respaldó la decisión arbitral al señalar que Leno mantenía el control del balón. La jugada generó inconformidad entre los jugadores y seguidores del conjunto local.

Antes de esa acción, Haaland también había desperdiciado oportunidades claras para marcar, en una primera parte en la que el City no consiguió imponer su ritmo.

Fulham pone fin a una racha histórica

El empate significó mucho más que un punto para el Fulham. El equipo londinense terminó con 20 derrotas consecutivas frente al Manchester City en todas las competiciones, una secuencia que se remontaba a febrero de 2012.

En la Premier League, el dominio del City había alcanzado 17 triunfos seguidos ante el mismo rival, una marca histórica dentro de la competición. El resultado de este sábado permitió al Fulham finalmente romper esa tendencia.

La racha también figuraba entre los registros más destacados del futbol inglés, pues el Manchester City había mantenido una superioridad constante sobre el conjunto londinense durante casi 15 años.

Con el empate, el Manchester City se mantuvo en la tercera posición de la clasificación, cinco puntos por detrás del Arsenal, que tenía pendiente su visita al Newcastle durante la jornada sabatina.

La jornada también contemplaba otros seis encuentros, entre ellos el debut de Thomas Frank como entrenador del Crystal Palace, frente al Coventry.

El complicado momento deportivo del City se produce además en medio de la incertidumbre relacionada con el caso de las presuntas infracciones financieras del club, un asunto que ha mantenido bajo atención el futuro de la institución.