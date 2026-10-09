Fuerza Regia vence a Soles y asegura pase directo a playoffs

La quinteta regiomontana comenzará así su camino hacia el bicampeonato con dos partidos en casa, después de cumplir el objetivo de avanzar a los playoffs

Fuerza Regia aseguró su pase directo a los playoffs de la Liga Caliente.mx LNBP 2026 al vencer 92-75 a Soles de Mexicali en el Auditorio PSF. Un último cuarto de 25-11 permitió al conjunto de Monterrey resolver el encuentro y cerrar la temporada regular con una victoria como visitante, antes de iniciar la defensa de su título en la Arena Mobil.

El equipo dirigido por José Neto evitó la ronda de play-in y avanzó a las semifinales de zona, cuyos primeros dos partidos disputará ante su afición los días 18 y 19 de octubre.

Un cierre de 25-11 definió el triunfo en Mexicali

Soles tomó ventaja de 20-19 al finalizar el primer periodo, pero Fuerza Regia respondió en el segundo cuarto y se fue al descanso arriba 42-39. El encuentro permaneció cerrado durante el tercer episodio, que terminó con una diferencia de tres puntos a favor de los regiomontanos.

La separación definitiva llegó en los últimos diez minutos. Fuerza Regia anotó 25 puntos y limitó a Mexicali a 11, una combinación que transformó la ventaja de tres unidades en un triunfo por 17 y aseguró la clasificación directa a la postemporada.

Joshua Ibarra lideró una ofensiva con cuatro jugadores destacados

Joshua Ibarra terminó con 24 puntos, nueve rebotes y cuatro bloqueos. El jugador convirtió el 78.57% de sus tiros de campo y encabezó al equipo con una valoración de eficiencia de 28, con aportaciones tanto en ataque como en la protección del aro.

Scott Bamforth añadió 19 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, mientras que Daniel Bejarano aportó 15 unidades, siete rebotes, ocho asistencias y cuatro robos. Avry Holmes completó el grupo de principales anotadores con 13 puntos y cinco asistencias.

En conjunto, Monterrey consiguió 36 rebotes y 24 asistencias, además de una efectividad del 53.12% en tiros de campo, números que acompañaron la victoria en el cierre del calendario regular.

Fuerza Regia abrirá los playoffs en la Arena Mobil

El siguiente compromiso será el domingo 18 de octubre a las 16:00 horas, cuando Fuerza Regia dispute el primer juego de las Semifinales de Zona en la Arena Mobil. El segundo encuentro está programado para el lunes 19 de octubre a las 20:00 horas, también en Monterrey.

La quinteta regiomontana comenzará así su camino hacia el bicampeonato con dos partidos en casa, después de cumplir el objetivo de avanzar directamente a los playoffs.