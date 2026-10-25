Fuerza Regia vence a Dorados y avanza a la Final de Zona

Fuerza Regia derrotó 106-97 a Dorados de Chihuahua, cerró la serie 3-1 y enfrentará a Astros de Jalisco por el pase a la siguiente fase

Fuerza Regia de Monterrey derrotó 106-97 a Dorados de Chihuahua como visitante y aseguró su pase a la Final de Zona de la Liga Caliente.mx LNBP 2026.

Con la victoria en el cuarto partido de la serie, el conjunto regiomontano se impuso 3-1 y ahora enfrentará a Astros de Jalisco en su búsqueda del bicampeonato.

El equipo dirigido por José Neto respondió en el momento decisivo de las Semifinales de Zona y consiguió el triunfo que necesitaba para cerrar la eliminatoria.

Después de ganar los dos primeros encuentros en la Arena Mobil, los regiomontanos viajaron a Chihuahua para disputar la continuación de la serie ante unos Dorados que buscaban prolongar la competencia.

El cuarto compromiso comenzó con un intercambio ofensivo entre ambos equipos. Fuerza Regia se llevó el primer periodo por 27-26, pero Dorados reaccionó en el segundo cuarto y ganó el parcial 27-25 para llegar al descanso con ventaja de 53-52.

Un tercer periodo decisivo para los regiomontanos

Tras el descanso, Fuerza Regia elevó su producción ofensiva y encontró la diferencia que necesitaba para encaminar la victoria. Con una buena circulación del balón y efectividad desde el perímetro, el equipo de Monterrey dominó el tercer cuarto por 33-25 y tomó una ventaja de 85-78.

En los últimos diez minutos, los regiomontanos conservaron el control del partido. Aunque Dorados intentó mantenerse en la pelea, Fuerza Regia ganó también el último parcial, por 21-19, para sentenciar el marcador final de 106-97.

Scott Bamforth lidera la ofensiva de Fuerza Regia

Scott Bamforth encabezó la ofensiva regiomontana con 28 puntos, incluidos seis triples, en una actuación determinante para conseguir el boleto a la siguiente ronda.

Alphonso Anderson también destacó con 20 unidades, cinco rebotes y cinco asistencias, mientras que Daniel Bejarano aportó 19 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias. Wayne Langston completó las principales contribuciones ofensivas con 18 puntos y nueve asistencias.

La producción de los cuatro jugadores fue clave para superar a Dorados en un partido de alta exigencia y concretar la clasificación en territorio chihuahuense.

Además de las actuaciones individuales, el juego colectivo fue uno de los factores que impulsaron a Fuerza Regia. El equipo terminó con 39 asistencias y una efectividad de 54.17% en tiros de tres puntos, al convertir 13 de sus 24 intentos desde larga distancia.

La precisión desde el perímetro y la distribución del balón permitieron a los regiomontanos tomar el control durante la segunda mitad y conservar la ventaja hasta el final.

Fuerza Regia enfrentará a Astros de Jalisco en la Final de Zona

Con el triunfo, Fuerza Regia cerró la serie de Semifinales de Zona con un balance de 3-1 ante Dorados de Chihuahua y mantuvo sus aspiraciones de conquistar otro campeonato en el año de su 25 aniversario.

El siguiente desafío será ante Astros de Jalisco en la Final de Zona de los Playoffs 2026. La eliminatoria representará un nuevo paso para el conjunto regiomontano en su objetivo de defender el título y buscar el bicampeonato,