Fuerza Regia vence a Astros y aprieta el paso rumbo a Playoffs

En un duelo vibrante de principio a fin, Fuerza Regia de Monterrey dio un paso firme en sus aspiraciones de Liguilla tras vencer como visitante 77-74 a los Astros de Jalisco en la Arena Astros.

Con este resultado, el conjunto regiomontano se afianza en la recta final de la temporada regular con la mira puesta en finalizar dentro de los primeros cuatro lugares de la clasificación y asegurar su boleto directo a los Playoffs de la Liga Caliente.mx LNBP.

El arranque del encuentro mostró la garra de la quinteta visitante, que atacó la pintura para tomar una ventaja inicial de 22-19. Sin embargo, los locales reaccionaron antes del descanso para darle la vuelta a la pizarra e irse al medio tiempo con una ligera ventaja de 39-37.

Para la segunda mitad, los ajustes estratégicos del estratega José Neto surtieron efecto inmediato. Fuerza Regia apretó la marca defensiva y recuperó el dominio del encuentro tras llevarse el tercer parcial 21-16, entrando a los diez minutos finales arriba por 58-55.

El último cuarto fue un choque de intensidad pura donde ambas escuadras igualaron a 19 unidades, pero Monterrey mantuvo la serenidad para administrar la ventaja y amarrar el triunfo en territorio jalisciense.

Joshua Ibarra firma actuación dominante

La gran figura de la noche fue Joshua Ibarra, quien firmó un imponente doble-doble de 24 puntos y 16 rebotes, encestando 10 de sus 14 tiros de campo. A su ofensiva se sumaron Daniel Bejarano con 12 unidades y Tjader Fernández, quien aportó 11 puntos destacando con un certero 3 de 4 en disparos de tres puntos.

El trabajo colectivo y la profundidad del plantel resultaron fundamentales para sellar el resultado:

Dominio en la pintura: Monterrey acumuló 40 puntos en la zona pintada y ganó la batalla por los tableros con 42 rebotes totales.

Aporte de la banca: La segunda unidad regiomontana respondió con 29 puntos.

Distribución de juego: El equipo repartió un total de 20 asistencias, lideradas por los aportes de Avry Holmes, JJ Ávila y Wayne Langston (cuatro cada uno).

Con la victoria en la bolsa, el actual campeón de la LNBP mantiene el impulso en el momento más crítico de la campaña regular, concentrado en amarrar su clasificación directa para encarar con fuerza la defensa de su título.