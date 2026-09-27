Fuerza Regia vence 95-89 a El Calor de Cancún en casa

Fuerza Regia terminó el encuentro con 44.29 por ciento de efectividad en tiros de campo y 42.31 por ciento desde el perímetro

Fuerza Regia de Monterrey aprovechó su condición de local y derrotó 95-89 a El Calor de Cancún este sábado en la Arena Mobil, después de mantenerse al frente durante la mayor parte del encuentro y contener la reacción visitante en el último periodo.

La quinteta dirigida por José Neto estableció el ritmo desde el comienzo con una ofensiva dinámica, ataques hacia el aro y oportunidades generadas desde el perímetro. Ese desempeño le permitió cerrar el primer cuarto con ventaja de 28-24.

Monterrey mantuvo el equilibrio durante el segundo periodo. Mientras su ofensiva agregó 20 unidades, la defensiva limitó a Cancún a 17 puntos, por lo que el equipo regiomontano llegó al descanso con el marcador 48-41 a su favor.

Fuerza Regia amplió su ventaja desde el perímetro

El mejor momento de los locales se presentó después del medio tiempo. Fuerza Regia produjo 31 puntos en el tercer cuarto, apoyado por su efectividad en los tiros de larga distancia, y amplió la diferencia a 79-66 antes de los últimos diez minutos.

El Calor respondió en el cuarto periodo y se impuso en el parcial por 23-16. Sin embargo, Fuerza Regia resolvió las posesiones decisivas y protegió la ventaja para cerrar el partido con el triunfo de 95-89.

El conjunto de Monterrey llegó a colocarse hasta 16 puntos arriba y permaneció al frente del marcador durante 30 minutos con 22 segundos, reflejo del control que mantuvo desde el primer cuarto.

Holmes e Ibarra encabezan la ofensiva regiomontana

Avry Holmes fue el principal anotador de Fuerza Regia al registrar 26 puntos y cinco asistencias. El jugador también convirtió el 66.67 por ciento de sus intentos desde la línea de tres puntos.

Josh Ibarra firmó un doble-doble con 18 unidades y 12 rebotes, además de contribuir con tres robos. Scott Bamforth sumó 12 puntos, tres rebotes y siete asistencias, mientras que Daniel Girón terminó con 12 puntos, tres rebotes y dos pases para anotación.

J.J. Ávila agregó nueve puntos y tres asistencias. Daniel Bejarano colaboró con cinco unidades, cinco rebotes, dos robos y un bloqueo.

Fuerza Regia terminó el encuentro con 44.29 por ciento de efectividad en tiros de campo y 42.31 por ciento desde el perímetro. También aprovechó 22 de sus 23 oportunidades desde la línea de castigo para alcanzar una efectividad de 95.65 por ciento.

La distribución ofensiva y el control del balón, con apenas 11 pérdidas, permitieron que Monterrey administrara su ventaja y concretara una nueva victoria como local ante El Calor de Cancún.