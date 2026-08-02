Fuerza Regia remonta ante Panteras y sigue en el top 3

Fuerza Regia de Monterrey superó una desventaja inicial de 15 puntos para terminar imponiéndose 82-75 a las Panteras de Aguascalientes

En un encuentro lleno de dramatismo y capacidad de reacción, Fuerza Regia de Monterrey superó una desventaja inicial de 15 puntos para terminar imponiéndose 82-75 a las Panteras de Aguascalientes sobre la duela del Auditorio Hermanos Carreón.

El arranque del partido fue cuesta arriba para el conjunto regiomontano, que terminó el primer periodo con una severa desventaja. Sin embargo, los ajustes defensivos no tardaron en dar frutos: con un contundente parcial de 25-12 en el segundo cuarto, Fuerza Regia emparejó la pizarra a 43 unidades antes de irse al descanso.

Tras la pausa, la quinteta regiomontana mantuvo el dominio del ritmo de juego. Limitaron a los locales a tan solo 13 unidades en el tercer capítulo y amarraron la victoria en el último cuarto marcando 22 puntos, gracias a una sólida ejecución tanto en la defensa como en el ataque.

La figura del encuentro

Avry Holmes firmó una actuación magistral que le valió la distinción como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido. El capitán se echó el equipo al hombro, aportando 23 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes, registrando una efectividad casi perfecta desde la línea de castigo al encestar 10 de 11 tiros libres en 32 minutos de juego.

El ataque visitante se complementó con las aportaciones de:

Jimond Ivey: 13 puntos y 3 rebotes.

Wayne Langston: 10 puntos, 3 rebotes y 2 recuperaciones.

Deshone Hicks: 8 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un bloqueo viniendo desde el banquillo.

En el apartado defensivo, Daniel Bejarano lució con cuatro robos, cinco rebotes y cuatro asistencias, mientras que Fabián Jaimes comandó la pintura al capturar siete rebotes. En colectivo, Fuerza Regia dominó los tableros con 44 rebotes (15 de ellos ofensivos) y acumuló 10 recuperaciones de balón.

Próximo compromiso

Tras salir victorioso de tierras hidrocálidas, el cuadro regiomontano regresará a casa para medirse ante los Dorados de Chihuahua. La serie se disputará los días miércoles 5 y jueves 6 de agosto a las 20:00 horas en la Arena Mobil, donde Fuerza Regia reencontrará el apoyo de su afición.