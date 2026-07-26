Fuerza Regia debuta con triunfo en tiempo extra ante Soles

Avry Holmes colaboró con 12 puntos, cinco rebotes y tres asistencias; Fabián Jaimes y Elijah Thomas aportaron nueve unidades cada uno

Fuerza Regia abrió la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP con un triunfo de 94-91 sobre Soles de Mexicali, en un duelo equilibrado que necesitó tiempo extra para definir al ganador en Monterrey.

El encuentro también representó el debut oficial del brasileño José Neto como entrenador de la quinteta regiomontana, que inició el partido con Avry Holmes, Scott Bamforth, Alphonso Anderson, Jimond Ivey y Wayne Langston sobre la duela.

Soles toma ventaja y Fuerza Regia responde

El conjunto de Mexicali comenzó con mayor precisión y se llevó el primer periodo por 19-17. Ambos equipos anotaron 19 unidades durante el segundo cuarto, por lo que los visitantes conservaron una diferencia de dos puntos al llegar al descanso.

La reacción del cuadro local llegó después del medio tiempo. Fuerza Regia ganó el tercer episodio 23-21 e igualó el marcador a 59 puntos, dejando abierta la definición para el último tramo del encuentro.

La paridad se mantuvo durante el cuarto periodo, en el que cada quinteta agregó 19 unidades. Con el tablero empatado 78-78, el partido tuvo que extenderse al tiempo extra.

Fuerza Regia define el partido en la prórroga

Durante los minutos adicionales, el equipo regiomontano produjo 16 puntos y limitó a Soles a 13 para quedarse con una cerrada victoria de 94-91, resultado que le permitió comenzar con el pie derecho la defensa de su campeonato.

Scott Bamforth encabezó la ofensiva local con 19 puntos, incluidos cuatro triples en siete intentos. Jimond Ivey sumó 17 unidades y cinco asistencias, mientras Wayne Langston terminó con 16 puntos, seis rebotes y tres recuperaciones.

Avry Holmes colaboró con 12 puntos, cinco rebotes y tres asistencias; Fabián Jaimes y Elijah Thomas aportaron nueve unidades cada uno. En el trabajo defensivo, Alphonso Anderson consiguió cuatro de los 12 robos registrados por Fuerza Regia.

La serie continuará este domingo

La quinteta dirigida por José Neto concluyó el encuentro con 46.48 por ciento de efectividad en tiros de campo, 34.48 por ciento desde la línea de tres y 78.26 por ciento en tiros libres. Además, acumuló 30 rebotes y repartió 15 asistencias.

Fuerza Regia y Soles de Mexicali volverán a enfrentarse este domingo 26 de julio a las 16:00 horas, nuevamente en Monterrey, para disputar el segundo partido de la serie inaugural.