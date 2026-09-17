Fuerza Regia contiene a Mineros y gana 87-84 en Monterrey

El trabajo colectivo resultó determinante para el triunfo. Fuerza Regia acumuló 36 rebotes, 11 asistencias y únicamente cuatro pérdidas,

Fuerza Regia aprovechó el impulso de su afición y cerró con mayor precisión un partido de 17 cambios de liderato para superar 87-84 a Mineros de Zacatecas.

La quinteta regiomontana tuvo que remontar una desventaja al descanso y contener la reacción de los visitantes durante las últimas posesiones para quedarse con una victoria construida desde la defensa y el cuidado del balón.

Mineros tomó ventaja antes del descanso

Fuerza Regia comenzó con intensidad y ganó el primer periodo 25-20, al encontrar diferentes alternativas ofensivas frente a un rival que se mantuvo cerca en el marcador.

Mineros respondió en el segundo cuarto con un parcial de 28-18. El conjunto zacatecano aprovechó sus oportunidades para darle la vuelta al encuentro y marcharse al descanso con ventaja de 48-43.

El equipo dirigido por José Neto regresó con mayor solidez para la segunda mitad. Los locales se impusieron 20-16 en el tercer periodo y redujeron la diferencia a un punto, por lo que el último cuarto comenzó con marcador de 64-63 favorable a los visitantes.

Fuerza Regia define el partido en el último cuarto

En los diez minutos decisivos, Fuerza Regia elevó la presión defensiva y recuperó el control del encuentro. La ofensiva regiomontana produjo 24 puntos en el cuarto periodo, mientras que Mineros fue limitado a 20.

El conjunto local administró mejor las últimas posesiones y evitó que Mineros completara una nueva remontada, asegurando el triunfo por 87-84 ante su afición.

Joshua Ibarra encabeza la ofensiva regiomontana

Joshua Ibarra fue el jugador más destacado de Fuerza Regia al terminar con 19 puntos, ocho rebotes y dos bloqueos, además de registrar una eficiencia de 24.

Avry Holmes y Jimond Ivey aportaron 17 unidades cada uno, mientras que Scott Bamforth colaboró con 14 puntos y seis rebotes. J.J. Ávila encabezó la distribución del balón con tres asistencias.

El trabajo colectivo resultó determinante para el triunfo. Fuerza Regia acumuló 36 rebotes, 11 asistencias y únicamente cuatro pérdidas, además de convertir el 80 por ciento de sus tiros libres.

La victoria permitió a los regiomontanos responder después de ir abajo al medio tiempo y hacer valer nuevamente su condición de local en un duelo que se mantuvo abierto hasta los instantes finales.

Después de superar a Mineros, Fuerza Regia concentrará su preparación en la serie frente a Correcaminos de la UAT, programada para el domingo 20 y lunes 21 de septiembre.