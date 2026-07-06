Fuertes lluvias generan alerta antes del México vs Inglaterra

Ante la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del inmueble, las autoridades implementaron medidas preventivas

La amenaza de fuertes lluvias y actividad eléctrica marcó las horas previas al duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, obligando a las autoridades a activar protocolos preventivos de seguridad ante las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para la capital del país.

Desde temprana hora, cientos de aficionados comenzaron a arribar a las inmediaciones del Estadio Azteca, mientras la Ciudad de México permanecía bajo un cielo nublado, lloviznas intermitentes y una creciente actividad eléctrica que encendió las alertas de Protección Civil y de los organizadores del encuentro.

La lluvia y la actividad eléctrica amenazaron el inicio del encuentro

La capital mexicana amaneció con precipitaciones ligeras y una densa capa nubosa que, conforme avanzó la jornada, evolucionó hacia un escenario de mayor riesgo meteorológico, con pronósticos de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades de Protección Civil advirtieron que durante la tarde se esperaba un ambiente caluroso combinado con condiciones propicias para precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas, situación que mantenía abierta la posibilidad de un eventual retraso en el inicio del partido.

La preocupación no era menor, ya que durante el encuentro previo entre México y Ecuador, disputado en la misma sede, las condiciones climáticas obligaron a posponer el arranque del partido durante aproximadamente una hora debido a la activación del protocolo por tormenta eléctrica.

A dos horas del silbatazo inicial, una intensa lluvia comenzó a caer sobre el sur de la Ciudad de México, mientras el Estadio Azteca permanecía cubierto por neblina y constantes truenos anunciaban la llegada de una tormenta más severa.

Autoridades activaron medidas preventivas en el estadio

Ante la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del inmueble, las autoridades implementaron medidas preventivas que incluyeron restricciones temporales en algunas áreas operativas del estadio, así como el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

El protocolo de seguridad contempla la suspensión temporal de actividades al aire libre y la reanudación únicamente cuando transcurra un periodo de seguridad sin nuevos registros de actividad eléctrica cercana al recinto.

Hasta las horas previas al partido, las autoridades mantenían un seguimiento constante del comportamiento de la tormenta para determinar si las condiciones permitían disputar el encuentro conforme al horario establecido.

Refuerzan seguridad en el Azteca y en distintos puntos de la capital

Además del operativo meteorológico, las autoridades reforzaron la seguridad tanto en el perímetro del Estadio Azteca como en diversos puntos de concentración masiva de aficionados en la Ciudad de México, entre ellos el Paseo de la Reforma.

El despliegue de seguridad se intensificó tras los incidentes registrados durante las celebraciones posteriores a la victoria de México sobre Ecuador, cuando se reportaron estampidas humanas que dejaron víctimas mortales y decenas de personas lesionadas.

El encuentro entre México e Inglaterra está programado para disputarse a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, con un boleto a los cuartos de final en juego. El equipo vencedor se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Brasil y Noruega.