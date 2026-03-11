¿Fuera del Mundial? Malagón salió lesionado del tobillo

Con esta lesión, todo indica que el "Tala" Rangel será el arquero titular para el Mundial, además, el "Vasco" Aguirre tendrá que comenzar a barajar opciones

Este martes el América y la selección mexicana recibieron una dura noticia, pues Luis Malagón habría sufrido una lesión en el tendón de Aquiles durante el encuentro en el partido ante el Philadelphia Union.

Corría el minuto 36 de su partido por la Concachampions, cuando el arquero azulcrema intentó despejar un balón, pero por un mal movimiento tiró todo su peso en el telón y de inmediato pidió asistencia médica.

El cancerbero salió de cambio y su lugar fue ocupado por Rodolfo Cota, quien recientemente fue titular ante el Querétaro en la jornada 10 de la Liga MX.

Con esta lesión, todo parece indicar que el "Tala" Rangel será el arquero titular para el Mundial, además, el "Vasco" Aguirre tendrá que comenzar a barajar opciones para ser el suplente y tercer portero.

Ante la ola de especulación que se generó, el América emitió un breve comunicado en el que pidieron esperar un diagnóstico oficial, el cual se dará cuando el equipo regrese a México.

🔵 @PhilaUnion 0-1 @ClubAmerica 🦅 #CONCACAF pic.twitter.com/KhBxugHP1L — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

Ellos podrían colarse al Mundial

En caso de que se confirme esta baja, hay un par de jugadores que podrían formar parte de la lista para la lista de la Fecha FIFA de marzo e incluso para la Copa del Mundo.

Algunos de estos son Carlos Acevedo, quien no vive un buen presente, pero ha sido considerado previamente. Andrés Sánchez, quien tampoco está en su mejor forma con el San Luis, pero ha demostrado tener calidad.

Andrés Guidiño, quien vive el mejor momento de su carrera como portero titular de Cruz Azul, luego de varios años esperando su oportunidad desde la banca. El yucateco ha entregado actuaciones de primer nivel con el líder del torneo e incluso ya comenzó en redes sociales un movimiento para que sea considerado por su gran nivel.

Finalmente, y aunque mucha gente no lo quiera, otro que podría llegar a ser seleccionado es Guillermo Ochoa. Pese a que compite en una liga de tercer nivel, "Memo" siempre ha sido considerado como una opción para el Tri, pese a todos los errores que ha cometido recientemente.