'Fue una excelente decisión venir aquí': Anthony Martial

El delantero francés Anthony Martial fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Rayados para el Clausura 2025

El Club Monterrey presentó de forma oficial este viernes al delantero francés Anthony Martial.

En rueda de prensa, en las instalaciones del Gigante de Acero, el galo lució la playera de la Pandilla con el número 9 en el dorsal.

“Estoy encantado de estar aquí. Es un gran club, espero hacer cosas buenas”, dijo Martial en sus primeras declaraciones. Es un futbol nuevo para mí. Me dieron buenas referencias. Fue una excelente decisión venir aquí”, agregó.

Por su parte, José Antonio Noriega, presidente del club, destacó la calidad del atacante.

"(Anthony Martial) tiene la flexibilidad de poder jugar por fuera y por dentro. Es un jugador que tiene gol".

Martial firmó un contrato que lo vincula al club hasta 2027, con opción a extenderlo un año más.