'Fue un partido sufrido', dice Fernando Ortiz

“Sufrido (El partido), si bien obtuvimos una diferencia mínima, no hay que dejar de valorarlo, en los primeros minutos se presentaron situaciones que tuvimos que cambiar, que nos llevaron a seguir insistiendo, luego la expulsión, los chicos entendieron que había que hacer un sacrificio al gran juego que tiene Cincinnati, si bien lo tenía estudiado hoy me sorprendió más, felicitar al club, es un rival que a la vuelta hay que tener precauciones. Tendremos la posibilidad de cerrar la llave con nuestra gente, pero sí fue un partido sufrido que la ventaja no define nada”.

Las anteriores son palabras del entrenador del Monterrey, Fernando Ortiz, quien habló en conferencia de prensa al final del partido en que su equipo venció al Cincinnati por la mínima dentro de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

“Veremos (si hay cambios), ya con un partido de 90 minutos puede ser diferente el análisis, lo que considere con la Vuelta del jueves que viene presentaremos lo mejor que tenga, no está definida esa ventaja, hoy se ve superior en número, pero no está definida”, dijo el argentino.

Así mismo, fue cuestionado sobre la cantidad de llegadas que le generaron a su defensa, “Es futbol, oportunidades tuvieron ellos, nosotros, fuimos eficaces en una de ellas, supongo que irán a Monterrey para sacar la ventaja deportiva, no creo que pase por un tema de esperar, en nuestra casa con nuestra gente se sentirá mucho ser el jugador número 12, nada está dicho, el mensaje que dejé es que no se ha conseguido nada, solo se ve reflejado en números nada más”.

"Brandon habla por sí solo en el campo"

Por otro lado, Ortiz dijo sobre el autor del gol, Brandon Vázuqez, que, “Brandon (Vazquez) si bien ha hecho algo muy importante en esta institución, como cuerpo técnico lo teníamos visto de su gran presente, hoy está y contamos con él y Brandon habla por sí solo en el campo. Si bien el goleador vive de los goles, me gusta el delantero que juega para el equipo, tiene gol”.

